Tre steder du nemt kan spare penge – og tips til faktisk at gøre det

FORBRUG:Det er det måske hotteste samtaleemne for tiden: Hvordan kan man spare penge nemt?

Rentestigninger og prisstigninger på alt fra brændstof til el og madvarer er grunden til, at vores rådighedsbeløb generelt er blevet lavere i både Nordjylland og resten af landet.

Så hvordan er det lige, at vi kan spare penge? Det kan man faktisk ret nemt - og det behøver ikke at tage alverdens tid.

Dagligvarer

Smør, kød, pålæg. For bare at nævne et par stykker. Det er blevet dyrere at handle ind til det daglige forbrug af madvarer til dagens måltider. Men der er heldigvis en lang række muligheder, der gør det billigere at leve.

Det første tip er lidt gammeldags: Læs tilbudsaviserne. For der er penge at spare, hvis man gider investere nogle få minutter med en tilbudsavis i den ene hånd og kuglepen og blok i den anden.

Hvis du er den lidt mere digitale type, findes alle supermarkeders tilbudsaviser også i en digital udgave, men hvis det skal være en mere specifik søgning, findes der apps, hvor man kan søge direkte efter de varer, som man skal bruge.

Og så til det nyeste trick, jeg har lært: Tilbudsagenter!

Hvis der nu er en særlig vare, som ikke altid er på tilbud, kan man blive påmindet om, når varen så kommer det. Det eneste, man skal gøre, er at oprette en tilbudsagent på en given vare i en app, der tillader det, og så får man en notifikation, når varen kommer på tilbud. Dét er smart.

Brændstof

Det er blevet op mod dobbelt så dyrt at være bilejer. Vel at mærke, hvis man kører i sin bil. Priserne på både benzin og diesel har taget et kvantespring, som meget få troede ville være muligt.

Den nemmeste måde at spare penge her er ganske enkelt at tage cyklen. Men det er jo ikke sikkert, at det er en mulighed, hvis man skal noget, som ikke er i cykelafstand.

Men det er alligevel muligt at spare penge og køre længere på literen. Det er ikke overraskende speederen, der er dyr, når det kommer til brændstofforbrug. Så hvis man vil spare penge, skal man bruge den så lidt som muligt.

Personligt er jeg begyndt at trille langt mere i frigear. Frem mod lyskryds, hvor jeg kan se, at der er rødt, ned ad bakke og frem mod steder, hvor jeg skal køre langsommere. Der er ligefrem gået sport i den for mig ved at se, hvor langt jeg kan trille – og dermed ikke bruge brændstof.

En anden måde er at accelerere langsommere. Trykker du speederen helt i bund, bruger bilen mere brændstof, end hvis du accelererer i et mere roligt tempo.

Strøm

Personligt slog undertegnede øjnene gevaldigt op, da jeg modtog min seneste elregning. For ja, jeg vidste godt, at priserne ville stige, men jeg havde ikke forventet, at det ville koste mig så meget.

Du behøver ikke at blive lige så overrasket, som jeg gjorde, hvis du tager et par forholdsregler.

Det nemmeste er helt at slukke for ens el derhjemme, men det er trods alt udelukket for langt de fleste.

Derefter kan du se på, hvor dit forbrug kommer fra. Sætter du vaskemaskinen og opvaskeren over i tide og utide, uden at den er fyldt? Har du køkkenapparater eller andet, som sluger meget strøm?

Og derfra kan du sætte dit forbrug lidt mere i system, for så er der mange penge at hente.

Der findes nemlig mange forskellige apps, hvor du på timebasis kan se, hvad el koster – og så kan du sætte dine maskiner til at køre der. Har din vaskemaskine eller opvaskemaskine ligefrem en timer-funktion, kan der være mange penge at spare. For så kan du sætte maskinerne til at køre, hvis strømmen er billig, når du er på arbejde eller om natten.

Sådan er jeg begyndt at spare på elregningen

Hjemme hos mig er vi typisk færdige med at spise aftensmad omkring klokken 19. Så bliver der dækket af bordet, smidt i opvaskeren, og den bliver sat over. Eller det gjorde den før i tiden. For jeg har fundet ud af, at strømmen oftest er meget dyr omkring klokken 19.

4. september var elprisen for mig 3,792 kroner pr. kwh. i timerne 19-21. Altså i det tidsrum, som vores opvaskemaskine normalt kører. Men jeg satte ikke maskinen over der. Jeg slog i stedet timeren til, og det sparede jeg penge på.

I stedet kørte opvaskeren fra 01-03 om natten til 5. september til en gennemsnitspris på 1,618 kroner pr. kwh.

Det lyder ikke af meget, men min opvaskemaskinen kører seks gange om ugen, så på årsbasis sparer jeg lige i underkanten af 1000 kroner - kun fordi jeg sætter opvaskemaskinen til at køre på et bestemt tidspunkt. Det kan jeg også gøre med min vaskemaskine og tørretumbler. Og så er der for alvor penge at spare.