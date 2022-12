Udsatte borgere får julegave fra købmand

HJØRRING:Mange familier såvel som enlige er økonomisk trængte. Stigende energipriser og inflation presser alle. Dem, der i forvejen har det sværest, er ofte hårdest ramt.

Derfor er købmand Bent Kristoffersen fra Spar i Hjørring i julehumør og har valgt at støtte et julearrangement på Den Blå Sociale Cafe i Hjørring, som sikrer en god juleaften for borgere, der ikke har andre at holde jul med.

- I den situation er der ekstra brug for hygge og god julestemning. Det vil vi gerne hjælpe med der, hvor vi ved, at hjælpen gør en stor forskel, siger Bent Kristoffersen.

Bent Kristoffersen har kendt Den Blå Sociale Cafe siden sin læretid og har nu som selvstændig købmand genoptaget kontakten.

Købmand giver julegave til Den Blå Sociale Cafe Privat Foto

På Den Blå Sociale Cafe er daglig leder Susanne Houmøller meget glad for donationen til julearrangementet:

- Det betyder, at de borgere, som ellers skulle sidde alene juleaften, kan komme og deltage i juleaften på caféen. Er der penge til overs, kan der måske også blive til en nytårsfest, fortæller Susanne Houmøller og tilføjer, at julemenuen består af klassisk and og flæskesteg med det hele, og risalamande.

Til arrangementet er der en julegave til alle deltagere – typisk lidt godt til de øvrige juledage. Der plejer at komme mellem 25 og 50 deltagere, mens nytårsaften plejer at tiltrække omkring 25 deltagere.

Julehjælpen er støttet af Købmandsfonden, KFI Erhvervsdrivende Fond, via en uddeling.