Ung nordjyde har vundet en million

NORDJYLLAND:Mange unge mennesker kan godt lide at spille PlayStation eller computer med vennerne. Her kan humøret blive højt, hvis man vinder, men for en særlig nordjyde blev humøret ekstra højt.

For mens han sad og spillede PlayStation med nogle kammerater, gik han ind i Lotto-appen for at se, om han havde vundet.

Og det havde han. Ikke bare 100, 200 eller 500 kroner. Tallet i appen var så højt, at han lige måtte dobbelttjekke, om de 1.000.060 kroner, som skærmen viste, nu også var rigtigt.

- Det var meget surrealistisk. Jeg troede ikke på det til at starte med. Jeg lukkede og åbnede appen flere gange. Jeg spiller ikke så tit, og det er forskelligt, om jeg spiller på appen eller køber en kupon i en butik. Det er alt efter, hvorhenne jeg føler mig heldig, fortæller han i en pressemeddelelse.

Men det var rigtigt.

Sagde intet

I stedet for at hoppe op og ned og råbe i jubel forholdt den unge mand sig helt roligt. Han jublede for sig selv, og har ikke siden fortalt vennerne noget om det.

Det er kun hans forældre, der kender til den store gevinst.

Den unge nordjyde er stadig hjemmeboende, og hvor nogle måske havde brugt pengene i flæng, har han en langsigtet plan.

- Jeg vil gerne investere dem. Men jeg ved ikke nok om det til, at jeg selv tør gøre det. Derfor har jeg sagt ja til at snakke med Danske Spils millionærrådgiver, fortæller han.

En af de ting, han overvejer at investere i, er en lejlighed, til når han flytter hjemmefra. Men alt det skal først planlægges, når han har snakket med millionærrådgivningen.