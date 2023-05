- Værsgo', et gratis kondom så du kan hygge med markeds-kæresten

HJALLERUP:Det er præcis en måned siden, at 31-årige Rikke Grumbo Aaen åbnede sin klinik, der tilbyder sexologisk rådgivning, parterapi og undervisning af unge. Klinikken ligger i Brønderslev, men i forbindelse med Hjallerup Marked rykker hun til netop Hjallerup torsdag, fredag og lørdag eftermiddag og aften.

Her vil hun især være at finde på den del markedets campingplads, som markedet har reserveret for unge, hvor man som gæst må acceptere lidt mere støj og livsglæde end man ellers accepterer på en campingplads .

- Jeg vil have kontakt til de unge, der hygger sig i lejren og have en lille snak med dem ... om hvorvidt de nu også har helt styr på det med præventionen, på hvad god sex er for noget og om at man skal respektere hinandens grænser. Og så har jeg en kurv med gratis kondomer med, siger Rikke Grumbo Aaen.

Formålet er ikke at komme med løftede voksen-pegefingre, men mest at få en hyggesnak om løst og fast, krydret med et gratis kondom eller to og altså også lige forsøge at løfte de unges opmærksomhed på god opførsel - både generelt og over for det andet køn.

- Jeg ved godt, at jeg kommer til at gå rundt i en teltlejr, hvor stemningen er høj og hvor de unge måske ikke har så meget lyst til at snakke med sådan en som mig. Men jeg har kurven med gratis kondomer med, og det kan de få med et smil, og så tror jeg sagtens, at jeg kan få en lille snak med mange af dem, siger Rikke Grumbo Aaen.

Indsatsen er helt frivillig og aldeles ulønnet, men Rikke Grumbo Aaen vil gerne højne unges viden om sexualitet og krop.

- Jeg bliver ofte meget overrasket over hvor lidt både unge og ældre ved om deres egen krop. Det vil jeg gerne ændre på, siger hun.

Efter sommerferien vil Rikke Grumbo Aaen opsøge både folkeskoler, efterskoler og gymnasier for at lave aftaler om at hun kan komme og undervise de unge i hvad god seksualitet og god opførsel er for nogle størrelser.