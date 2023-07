Vold og trusler præger nordjysk forsorgshjem: Nu har tilsynet fået nok

MARIAGERFJORD:En selvmordstruet kvinde med en alkoholpromille på 3 blev efterladt på sit værelse uden opfølgende tilsyn. En beboer fortalte, at hun var blevet voldtaget, men følte ikke hun fik hjælp af ledelsen. Og en samarbejdspartner blev truet med at blive slået ihjel.

Dokumenter fra Socialtilsyn Midt, som Nordjyske har fået aktindsigt i, afdækker rystende og uforsvarlige forhold på det omstridte, private forsorgshjem Kanstrupgaard i Mariagerfjord Kommune.

Og nu har socialtilsynet fået nok. Tilsynet har ingen tillid til, at tilbuddet kan og vil rette op på den mangelfulde kvalitet, som har været påpeget i flere år, skriver de i et brev til Kanstrupgaard.

Derfor indstiller tilsynet nu Kanstrupgaard til lukning.

Man har således sendt en "påtænkt afgørelse om inddragelse af godkendelsen som socialt tilbud" i høring hos Kanstrupgaard 27. juni i år.

Beboerne på Kanstrupgaard er hjemløse mænd og kvinder med misbrugsproblematikker. De befinder sig i en livskrise og er nogle af samfundets allermest svage og udsatte borgere.

Af dokumenterne fremgår det, at inkompetent ledelse på forsorgshjemmet er motiveret af økonomisk vinding. Borgere bliver indskrevet på forsorgshjemmet, selv om de ikke er i målgruppen, og man ringer tidligere beboere op for at høre, om de vil have plads. Hensigten er at fylde huller, fremgår det af materialet.

- Det ses ikke, at tilbuddet har de ledelsesmæssige kompetencer der skal til for at drive et tilbud efter servicelovens paragraf 110.

- Tværtimod ses det, at tilbuddets ledelse og direktionen er styret af økonomiske hensyn frem for omsorgen for borgerne, skriver Socialtilsyn Midt i et brev til Kanstrupgaard.

Kanstrupgaard Forsorgshjem Kanstrupgaard Forsorgshjem drives som privat forsorgshjem efter servicelovens paragraf 110 og er for hjemløse, som ofte har misbrugsproblematikker og psykisk sygdom.

Kanstrupgaard Forsorgshjem er en selvstændig enhed under Organisationen for Social Indsats Aps, som Rie Bo Kanstrup er direktør for. Hun er også direktør på Kanstrupgaard Forsorgshjem Aps.

Målet er at hjælpe borgerne videre i systemet, helst til udslusning i egen bolig eller i et socialt botilbud med støtte. Der er plads til 12 borgere. Aktuelt er der ni fastansatte medarbejdere samt vikarer. Arbejdstilsynet og socialtilsynet

Nu går den ikke længere...

Formelt sker lukningen ved, at Socialtilsynet inddrager forsorgshjemmets godkendelse. Årsagen er "kvalitetsmangler af alvorlig karakter".

Personaleflugten er kun forværret, siden socialtilsynet satte det nordjyske forsorgshjem under skærpet tilsyn i april. Af de ni personer, som aktuelt er ansat på Kanstrupgaard, har kun én arbejdet der i mere end et halvt år, fremgår det af aktindsigten.

Sanktionen med skærpet tilsyn kom på et bagtæppe af en lang række graverende og bekymrende forhold på institutionen, der ligger i landlige omgivelser ved Skelund i Mariagerfjord Kommune.

Ikke den endegyldige sandhed

Rie Kanstrup skriver i et mailsvar til Nordjyske, at man er i en høringsperiode, og at de ting, som socialtilsynet har fået oplyst af andre, er i partshøring hos Kanstrupgaard, og dermed ikke er en endegyldig sandhed.

Rie Bo Kanstrup oplyser til Nordjyske, at de selv har valgt at lukke Kanstrupgaard ned. Arkivfoto: Henrik Louis

- En partshøring er til for, at alle parter kan blive hørt og fremkomme med deres besyv, og først der træffer en myndighed deres mening om de fremkomne oplysninger, skriver Rie Kanstrup til Nordjyske.

Hun afviser, at de er "blevet lukket" af Socialtilsyn Midt, men derimod selv har valgt at lukke ned. Der er lavet en god afslutning med samtlige borgere, kommuner samt socialtilsyn, understreger Rie Kanstrup.

Tilsynschef Ulla Andersen, Socialtilsyn Midt, bekræfter fredag over for Nordjyske, at Kanstrupgaard mundtligt har tilkendegivet, at de selv vil lukke det ned.

Men det har de først gjort, efter socialtilsynet varslede, at de ville trække godkendelsen, oplyser Ulla Andersen.

Socialtilsynet finder de yderst kritisabelt og meget bekymrende, at tilbuddets nuværende ledelse adskillige gange har givet socialtilsynet urigtige oplysninger, og at tilbuddet ses at være drevet af et økonomisk incitament, der medfører at tilbuddets øverste ledelse tilsyneladende omgår reglerne i servicelovens paragraf 110 for at få en indtægt i tilbuddet. Socialtilsyn Midt, i brev til Kanstrupgaard forsorgshjem Aps om påtænkt inddragelse af godkendelse som socialt tilbud

For en måned siden, 7. juni, udviklede det sig dramatisk, da tre nyansatte ledere, som Socialtilsynet ellers havde tillid til kunne vende skuden på Kanstrupgaard, blev opsagt uden nærmere begrundelse.

Til Socialtilsynet har de tre tidligere ledere fortalt, at der er talrige eksempler på, at borgernes behov ikke imødekommes, og at hensynet til økonomi vægter højest.

Forstander Rie Kanstrup (billedet) har en 23-årig søn, Magnus, som tidligere på året overtog den daglige ledelse af Kanstrupgaard. Socialtilsynet finder ikke, at Magnus Kanstrup har de fornødne kompentencer til at drive et forsorgshjem. Han har gennemført en bachelor i psykologi og har erfaring fra Elgiganten og som handicaphjælper. Han har været tilknyttet Kanstrupgaard siden starten for tre et halvt år siden. Magnus Kanstrup har hverken relevant uddannelse eller relevant erfaring med ledelse af tilbuddets målgruppe, kritiserer socialtilsynet. Arkivfoto: Henrik Louis

Forstander Rie Kanstrup er tilsyneladende forhippet på at få borgerne sluset ud til boliger, som hun råder over i lokalområdet.

Dette overtrumfer borgernes egne ønsker, fortæller de tidligere ledere:

For at få efterforsorgspenge

"Der gives eksempel på to borgere, som gerne ville have bosat sig i en anden kommune, men hvor direktøren og driftsdirektøren har arbejdet i strid med dette og sikret dem en bolig."

Efter de tre tidligere lederes udsagn sker det for at få efterforsorgspenge ind.

"Man har en grundlæggende idé om, at dem, man får ind, skal bo i Mariagerfjord Kommune, så man kan levere efterforsorg", citerer Socialtilsynet de tidligere ledere for at sige.

Hos Socialtilsynet vægter det også tungt, at Kanstrupgaard ringer tidligere beboere op for at høre, om de vil have en plads, i den hensigt at fylde tomme pladser i tilbuddet.

Blandt andet nævnes en borger, der blev indskrevet på forsorgshjemmet uden at være i målgruppen.

Det er (kommunens) opfattelse, at direktøren ikke vil acceptere tomme pladser, hvorfor der ikke accepteres udskrivelse, selv om borgere udviser en uhensigtsmæssig adfærd eller skylder store beløb i kostpenge. Videre har (kommunen) erfaret, at medarbejdere fra Kanstrupgaard Forsorgshjem kører rundt i landet og henter borgere til forsorgshjemmet, som fx tidligere har været indskrevet. Socialtilsyn midt, påtænkt afgørelse om inddragelse af godkendelse til Kanstrupgaard Forsorgshjem Aps

Vold og trusler

Socialtilsynet ser også med stor alvor på, at Kanstrupgaard fortsat ikke formår at forebygge vold og trusler.

Da en medarbejder følte sig truet og måtte låse sig inde på et kontor, ringede den ansatte efter hjælp hos driftsdirektøren, som er identisk med Rie Kanstrups 23-årige søn.

Han dyssede episoden ned og havde ikke tid til at komme, fordi han var i biografen. Politiet, derimod, kom hurtigt til stedet og tog den truende borger med.

Det sker jævnligt, at borgere råber højt, smækker voldsomt med døre og smider med ting. En borger har truet med at slå en ekstern samarbejdspartner ihjel.

Borger fortalte om voldtægt på Kanstrupgaard "Socialtilsyn Midt vægter, at der er flere eksempler på vold og overgreb i Kanstrupgaards dagbogsnotater, og har særligt bidt mærke i en konkret eksempel, hvor der ikke var overensstemmelse med en borgers udlægning af en episode, og tilbuddets udlægning af samme."

"En borger oplyste til tilsynet, at vedkommende var blevet voldtaget af en anden borger i tilbuddet. Borgeren fortalte, at vedkommende havde efterlyst støtte til at kontakte sygehuset samt anmeldelse til politiet. Borgeren ønskede desuden ledsagelse til sygehuset, da vedkommende var bange for at tage til undersøgelsen alene. Borgeren fortalte, at vedkommende havde ventet et døgn med at fortælle om episoden til personalet, idet vedkommende følte skyld og skam og lige skulle samle mod til sig. Borgeren fortalte, at forstander havde sagt, at borgeren skulle have henvendt sig dagen før, da det nu var weekend, og der ikke var personale nok på arbejde til, at de kunne støtte og ledsage borgeren. Socialtilsynet bemærkede ved tilsynet, at en anden borger passede på den borger, der oplyste at være blevet voldtaget, ved at vedkommende gik vagt foran borgerens dør.

Tilbuddets forstander udtalte ift. ovenstående skriftligt, at de havde forsøgt at støtte borgeren og har fremsendt dokumentation for dette.

Det socialtilsynet vægter er, at borgeren ikke har følt sig mødt af tilbuddet i den konkrete situation. " Socialtilsyn Midts brev af 27. juni 2023 til Kanstrupgaard Forsorgshjem Aps om Påtænkt afgørelse om inddragelse af godkendelsen som socialt tilbud VIS MERE

Stærkt beruset og selvmordstruet

En kvindelig beboer, som var selvmordstruet, fik målt sin alkoholpromille til 3 i et alkometer, som personalet fandt frem. Man forsøgte at ringe til borgerens mor, men moren svarede ikke.

Socialtilsynet finder det yderst kritisabelt, at der ikke ses opfølgende tilsyn eller yderligere notater om den berusede kvindes tilstand.

Kanstrupgaard, som synger på sidste vers, ligger i landsbyen Skelund i Mariagerfjord Kommune. Arkivfoto: Ejlif Rasmussen

En anden borger, som var rigtig dårlig og ønskede at komme til afrusning, fik opfyldt sit ønske af en sundhedsfaglig medarbejder på Kanstrupgaard og blev indlagt på sygehuset.

Men efterfølgende "flejnede" tilbuddets direktør ud, ifølge socialtilsynet. Direktøren skulle have spurgt medarbejderen, hvorfor i alverden vedkommende havde indlagt borgeren til afrusning?

- "Det kunne de selv gøre i tilbuddet", gengiver socialtilsynet den reaktion, som direktøren mødte den sundhedsfaglige medarbejder med.

Den sundhedsfaglige medarbejder blev senere afskediget.

Fakturerer for flere timer

Socialtilsynet kritiserer også, at der virker til at være en praksis, hvor Kanstrupgaard fakturerer for flere timer i efterforsorg end det, rent borgerne faktisk får.

Det ser idyllisk ud, men bag facaden er der graverende problemer med mistrivsel og vold på Forsorgshjemmet Kanstrupgaard. Arkivfoto: Henrik Louis

Den kommune, som er handlekommune for langt størstedelen af Kanstrupgaards borgere, oplyser til Socialtilsyn Midt, at der er et misforhold:

- For så vidt angår en borger (...) har Kanstrupgaard faktureret for 15 timers efterforsorg ugentligt. Borgeren har selv oplyst, at hun på daværende tidspunkt fik 3-6 timers efterforsorg.

Der gik en måned uden penge, fordi jeg ikke fik hjælp til at søge kontanthjælp. Nu kan jeg ikke få med tilbagevirkende kraft, fordi personalet ikke hjælper mig. Jeg har oplevet det mange gange, at jeg ikke får hjælp til det, jeg har brug for. Det (tilbuddet) er en kæmpe joke. Borger fra Forsorgshjemmet Kanstrupgaard, interviewet af Socialtilsyn Midt

Socialtilsynet har sendt sin påtænkte afgørelse om at inddrage Kanstrupgaards godkendelse i høring hos Kanstrupgaard. Man har sat en frist til 2. august, hvor ledelsen kan svare.