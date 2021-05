Sød musik fra Skalskoven

Hvis man hører til dem, der tog nyheden, om at der heller ikke denne sommer vil være store musikfestivaler, med tungt hjerte, så er det altså sprøde toner og sød musik, der flyder fra Skalskoven i Nibe.

Festivalleder Peter Møller Madsen har nemlig løftet sløret for, at man over fire dage i juli afholder en miniudgave af Nibe Festival – Lyden af Nibe. I et stort telt udenfor Nibe Festivals spillested Støberiet vil festivalhungrende gæster kunne nyde optrædener fra Jung, TV-2, Medina, Lars Lilholt, Tessa og mange andre stærke navne.

Der bliver sat 4000 endagsbilletter til salg, hvilket betyder, at 1000 gæster vil blive lukket ind hver dag. Nu er matematik ikke min stærke side, men jeg vil vove den påstand, at der ikke bliver plads til alle nordjyder. Men der er stadig nogle vigtige pointer at glæde sig over i Nibe Festivals arbejde for at stable noget, der bare minder om en festival på benene.

For i løbet af coronakrisen er kulturen her til lands gang på gang blevet skubbet i baggrunden, glemt, negligeret, talt ned til eller helt og holdent aflyst.

Landets festivaler skulle vente og vente og vente, før de kunne få svar på, om de måtte åbne for festhungrende festivalgængere. Mens der hurtigt blev fundet en løsning på, at der sagtens kan komme tusindvis af mennesker til EM-fest i Parken, så blev der i sidste ende ikke lige fundet en løsning for festivalerne.

Gad vide, om der ikke også var festivalledere rundt om i landet, der kløede sig lidt i nakken, da billederne fra Brøndbys mesterskabsfest tikkede ind for nylig. Kan man anmelde en demonstration i Skalskoven?

Men Peter Møller Madsen og resten af festivalholdet har taget sagen i egen hånd – ligesom kulturaktører i hele landet i øvrigt har gjort gang på gang i løbet af det seneste år. Der er nemlig ikke megen hjælp at hente i Kulturministeriet.

- Vi har dvælet nok ved dårligdommen, og nu er det tid til at kigge frem. I Nibe tænkte vi: Det skal være løgn. Kulturen er essentiel, og vi trænger alle voldsomt meget til at glædes, fornøjes, begejstres. Til at mærke kulturen og musikken – live, siger Peter Møller Madsen om Lyden af Nibe.

Og det er lige præcis dét, der skal til, når kulturen glemmes og nedprioriteres af politikerne. Så må vi alle – arrangører, kunstnere, leverandører, lokale og gæster – kigge hinanden i øjnene og blive enige om, at så gør vi det sammen.