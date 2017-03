To kvæstet i uheld ved Thisted

To kvæstet i uheld ved Thisted

Thisted Gymnasium var vært for mesterskabet, der startede med de første indledende kampe onsdag og sluttede med finaler torsdag. Thisted var ikke repræsenteret hos pigerne, hvor guldet gik til Sct. Knuds Gymnasium fra Odense.

Det konstaterede Peter Dahlgaard, da han og Thisted Gymnasiums volleyballdrenge torsdag forlod banen efter en nervepirrende finale ved DM for gymnasieelever.

Det blev ikke Thisted, men Slagelse der lykkedes med at trække guldmedaljen hjem til torsdagens finale ved DM i gymnasievolley. Foto: Diana Holm

