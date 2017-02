AALBORG: - Jeg har altid drømt om at blive selvstændig - men at jeg skulle få en webshop med babytøj, var der nok ikke lige nogen, der havde regnet med - det havde jeg i hvert fald ikke, fortæller Louise Baltzer Bertelsen, som netop har åbnet webshoppen adorable.dk, der har fået en forrygende start.

For selvom hun altid har drømt om at blive selvstændig, så lå tanken om babyer og alt det, der følger med, uopnåeligt langt væk for hende.

Som ganske ung fik hun konstateret sygdommen PCOS, der betyder, at hun ville få utrolig svært ved at få børn. Så tanken om nogensinde at blive mor blev ganske enkelt lagt på hylden, fortæller Louise Baltzer Bertelsen.

Alligevel skete det, hun havde fået at vide aldrig kunne ske - pludselig var hun gravid. Og hun opdagede det på et tidspunkt, hvor hendes forhold til faderen netop var gået i stykker. På mange måder var det en utrolig svær tid for den unge kvinde, der grundigt overvejede sine muligheder - havde hun overskud og mulighederne for at blive alenemor, eller skulle hun vælge en abort?

Louise Baltzer Bertelsen valgte i sidste ende at vælge sit lille mirakel i maven til - og ud kom hendes lille Lucas, der siden har formet hendes liv i en helt ny og fantastisk retning.

For selvom det har været hårdt at være alenemor og hun har trukket på sin familie for at få hverdagen til at hænge sammen, så har hans ankomst alligevel givet livet et helt fantastisk prik over i’et for Louise Baltzer Bertelsen.

billede2]

Gennem hele sin opvækst har hun kæmpet med de udfordringer, hun har mødt, blandt andet i form af mobning på grund af overvægt. En overvægt, hun kom til livs med en maveoperation for nogle år siden. De psykiske ar er der dog stadig, men med tiden lærte hun at finde balancen.

Og da Lucas ankom, virkede det pludselig til, at hendes liv tog en drejning.

- 2016 har på rigtig mange måder været mit år - og det ser også ud til, at 2017 bliver rigtig godt, fortæller Louise Baltzer Bertelsen lattermildt.

I 2016 fik hun fuld opbakning af sine forældre til at satse på drømmen om at blive selvstændig. Og med et ja fra banken er drømmen om at stå på egne ben nu blevet en realitet med webshoppen adorable.dk, der forhandler baby- og børnetøj, -sko, accessories og interiør af mærker i den pæne ende af skalaen og af høj kvalitet.

Allerede i den første uge af shoppens levetid er bestillingerne strømmet ind, så Louise Baltzer Bertelsen virkelig har fået noget at se til - hendes webshop er med andre ord blevet en langt større succes, end hun havde drømt om.

- Jeg drømmer ikke om at komme til at tjene vildt mange penge, købe bil og hus. Jeg vil bare gerne kunne leve af det, fortæller den unge mor, der er spændt på at se, om webshoppen også vil være noget for de lokale aalborgensere, som hun ser som en del af sit største marked.

- Jeg vil gerne være lidt som den lokale købmand, som man handler hos og kender, fortæller Louise Baltzer Bertelsen, der er dybt fokuseret på at service skal være i højsædet i hendes webshop.