Søndag får vi lidt af en blæser

NORDJYLLAND: Det gælder om at holde på hat og briller søndag - DMI varsler nemlig et gedigent blæsevejr over landsdelen: Der er risiko for kuling 14-20 m/s fra vest, med vindstød af stormstyrke 25-27 m/s. Så der bliver lejlighed til at støve De Nattergales klassiker af endnu en gang.

Og selv om det ikke bliver verdens undergang, der kommer jagende ude fra vest, så er der alligevel grund til at have respekt for vejret. Vindstød af stormstyrke medfører at tagsten blæser ned, store grene knækker, træer kan vælte og spærre tog- og vejstrækninger. Der er også stor sandsynlighed for at broer må lukkes for trafik, skriver DMI i deres beskrivelse af de gener, der følger med blæsevejret. Så skal man ud og køre med den ekstra høje kassevogn eller den lukkede flyttetrailer, så er der måske grund til at overveje, om det kan vente til mandag. Og hvis ikke, så tage den med ro.

Varslet gælder fra søndag morgen klokken seks til søndag aften klokken 17.