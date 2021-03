Søndagsdans aflyst et helt år: Tradition indledt for 70 år siden

REBILD:8. marts 20020 var sidste gang der var den traditionelle søndagsdans med levende spillemandsmusik på første sal på Spillemands-, Jagt- & Skovbrugsmuseet i Rebild Bakker.

- Årsagen har været corona restriktionerne med indførelse af forsamlingsforbuddet, der har umuliggjort det for os at arrangere søndagsdansen. For ud vores musikgrupper plejer der at deltage mellem 25 og 30 aktive folkedansere. Adskillige af dem kommer langvejs fra, både fra store dele af Midt- og Nordjylland, forklarer mangeårig museumsleder Niels Jørn Østergaard, og tilføjer:

- Eneste undtagelse med søndagsdansen har været i juli og august måned, hvor vi som en alternativ løsning har arrangeret søndagsdans i det fri foran Rebildporten her ved siden af museet. Det var et tilløbsstykke blandt både lokale og turister.

Søndagsdansen tiltrækker aktive deltagere fra et stort geografisk område. Som regel dukker mellem 25 og 30 aktive op til dansen, der foregår året rundt mellem klokken 14 og 17 med en indlagt fælles kaffepause. Arkivfoto: Tao Lytzen:

Han er også selv aktiv musiker i Rebild Spillemændende, der ellers hver søndag spiller op til dansen på første sal.

70 år jubilæum 1. juli

Traditionen med søndagsdansen blev indledt helt tilbage i 1951 ved indvielsen af det daværende spillemandsmuseum, der siden brændte og er genopført på den nuværende adresse.

- Helt præcist kan vi så fejre 70 års jubilæum 1. juli, men med den aktuelle situation med en nedlukning af hele museet er det ikke noget, vi på nuværende tidspunkt har brugt mange tanker på at planlægge nøjere, hvordan det skal markeres, indrømmer Niels Jørn Østergaard.

Stram økonomi

For selv om han håber på en snarlig tilladelse til en genåbning af landet museer, så tror han det tidligst kommer til at ske engang i maj måned i forlængelse af de bebudede regeringsforhandlinger lige efter påske.

Corona restriktionerne har betydet at ikke kun den traditionelle søndagsdans på 1 sal på museet i Rebild har været aflyst det sidste års tid, det samme gælder i flere perioder selve museet og dens café og butik i stueplan. Alt sammen noget der ifølge Niels Jørn Østergaard påvirker museets driftsøkonomi meget. Foto: Claus Søndberg

Nedlukningen har også betydet, at selve museet, caféen og butikken i stueplan i længere perioder har været lukket for publikum grundet forsamlingsforbud.

- Det påvirker helt naturligt vores økonomi meget, fordi vi ikke er et offentligt drevet museum og derfor er meget afhængig af de indtægter, vi kan opnå i den daglige drift. Derfor mit store håb om en snarlig genåbning i maj for redde vores økonomi, erklærer Niels Jørn Østergaard.