SØNDERBORG: Håndboldherrerne fra Sønderjyske siger efter denne sæson farvel til cheftræner Morten Henriksen, der skal overtage hvervet som sportschef i Dansk Håndbold Forbund (DHF).

Nu har klubben så afløseren på plads. Det bliver den nuværende assistenttræner Kasper Christensen, som forfremmes, og han får en prominent assistent som højrehånd.

Den tidligere landsholdsspiller Lars Krogh Jeppesen stopper til sommer som assistent for kvinderne i Team Esbjerg, og han rykker til herrerne i Sønderjyske.

Det meddeler klubben i en pressemeddelelse. Begge trænere har fået toårige kontrakter.

- Kasper Christensen ser vi som et af de store trænertalenter herhjemme, og jeg er glad for, at han har sagt ja til opgaven som ny cheftræner for ligaholdet, siger klubbens sportsdirektør, Simon Hajdu Lindhardt, i pressemeddelelsen.

Han glæder sig samtidig til at få Lars Krogh Jeppesen store internationale erfaring ind i klubben.

- Vi ser frem til at få glæde af Lars Krogh Jeppesens store idérigdom og lange erfaring fra store, europæiske klubber som Flensburg-Handewitt, THW Kiel og Barcelona.

- Han har i en årrække på egen krop mærket presset og det at vinde for enhver pris. Det er værdier, som vi værdsætter i Sønderjyske, lyder det fra sportsdirektøren.

/ritzau/