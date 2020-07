Brostrøm frarådede nedlukning syv timer før pressemøde

KØBENHAVN:Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, frarådede i marts lukning af skoler, vuggestuer og børnehaver.

Det skete 11. marts syv timer før et pressemøde, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) annoncerede en delvis nedlukning af samfundet.

Det skriver B.T, der har fået aktindsigt i en mail.

- Vi kan ikke ud fra sundhedsfaglige grunde anbefale et sådant tiltag i den nuværende situation, skriver Søren Brostrøm i en mail, efter at han havde drøftet sagen med faglig direktør hos Statens Serum Institut Kåre Mølbak.

Mette Frederiksen har på pressemødet 11. marts og siden hen begrundet nedlukningen med, at det skete efter anbefaling fra "myndighederne".

Senere lød forklaringen, at der var tale om "en bred myndighedsgruppe", og på et samråd 9. juni forklarede statsministeren, at der blandt andet var tale om Den Nationale Operative Stab og Statens Serum Institut.

Forskellige medier har undervejs beskrevet, at anbefalingen om at lukke landet hverken kom fra Sundhedsstyrelsen eller Den Nationale Operative Stab. Sidstnævnte anbefalede endda en model, der lå meget langt fra en nedlukning af det omfang, som politikerne endte med at gennemføre.

I Søren Brostrøms mail fra 11. marts indstiller han til, at regeringen ikke indfører yderligere tiltag end dem, som allerede forelå fra Den Nationale Operative Stab, der er statens kriseberedskab.

- Det er på den baggrund vores sundhedsfaglige indstilling, at man afventer udmelding af yderligere tiltag ud over det i vedhæftede skitserede, indtil vi fra sundhedsmyndighedernes side vurderer, at det er hensigtsmæssigt, skriver Søren Brostrøm i mailen ifølge B.T.

Søren Brostrøm begrunder i mailen sin rådgivning med, at børn ikke "forventes at bidrage til smittespredning i betydeligt omfang". Og at den forventede forebyggende effekt ikke er proportionel med de afledte effekter ved at gennemføre lukningen af skoler og dagtilbud.

Ifølge professor i forvaltningsret Sten Bønsing fra Aalborg Universitet viser mailen, at myndighederne anbefalede det stik modsatte af en stor nedlukning.

- Det er svært at se, at Mette Frederiksens udsagn om, at nedlukningen skete på myndighedernes anbefaling, er rigtig. Det lader til ikke at have bund i anbefalingerne, siger han til B.T.

Professor i statskundskab ved Aarhus Universitet Peter Munk Christiansen supplerer:

- Tværtimod siger de ret eksplicit, at det ikke holder vand i relation til at opveje smittefare mod de øvrige konsekvenser ved at lukke skoler og dagtilbud.

Sagen er ifølge professorerne vigtig, fordi ministre ikke må begrunde politiske beslutninger med, at det er embedsmændenes anbefaling, hvis det ikke passer.

Mette Frederiksen har over for B.T. ingen kommentarer til historien. Hun henviser til sine udtalelser på samrådet 9. juni.

/ritzau/