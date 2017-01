La Quinta. Golfspilleren Søren Kjeldsen spillede endnu en runde på det jævne ved Career Builder Challenge i La Quinta, Californien.



Han klarede de 18 huller i 71 slag. Det er et slag under banens par.

Søren Kjeldsen ligger dermed som en delt nummer 92 efter to runder.

Kjeldsen formåede at lave birdies på 9., 10., og 11. hul, og lå en overgang tre slag under par. Men de tre birdies på stribe blev fulgt op med bogeys på 15. og 17. hul, og så endte det med en score på 71 slag. Samme score som på første runde.

Typisk plejer man at have en cutgrænse efter de første 36 spillede huller, men ved turneringen i Californien er det først efter 54 huller, at de bedste spillere går til finalerunden.

Det betyder, at Kjeldsen stadig har en mulighed for at kravle op i tabellen og nå blandt de bedste.

Der er dog langt op til de forreste. Helt i front ligger amerikanske Hudson Swafford i 14 slag under par. Swafford har spillet to runder i 65 slag.

Mest opsigtsvækkende er det, at den amerikanske golflegende Phil Mickelson ser ud til at have ramt storformen efter to operationer for sportsbrok, der har holdt ham fra golfbanen de sidste tre måneder.

Mickelson gik anden runde i 66 slag. Det sender ham samlet set ti slag under par på en delt sjetteplads.

Det er Søren Kjeldsens anden turnering på den amerikanske PGA Tour i denne sæson.

/ritzau/