USA: Efter en hård start på golfeventyret i USA har Søren Kjeldsen og hans caddie, Alistair Matheson, besluttet at ændre i samarbejdet.

De to har haft svært ved at finde melodien sammen i 2017, så fremover vil danskerens nuværende caddie dele tjansen som Kjeldsens oppasser med en anden.

- Løsningen er god for alle parter. Når Alistair er god, er han den bedste caddie i verden. Men når han til nogle turneringer følte, at han hellere ville være derhjemme hos familien, blev det svært for alle, siger Søren Kjeldsen.

Han forklarer, at beslutningen om at gå på deltid er Mathesons egen og ikke udtryk for panik i maskinrummet, efter danskeren har misset cuttet i alle sine hidtil tre turneringer i USA i 2017.

- Alistair og jeg arbejdede ikke så godt sammen i de tre uger, og det har vi fået snakket om.

- Alistair har arbejdet i mange år, og han kunne ikke helt finde ud af, hvad han egentlig gerne ville, og det har vi nu fundet en løsning på.

For at Alistair Matheson fremover kan få mere tid til familien, har Søren Kjeldsen også tilknyttet Lorne Duncan som caddie. Han bor i USA.

- Duncan er gået på pension en del gange, men han kan ikke rigtig holde sig væk. Så også for ham er det perfekt, siger Søren Kjeldsen.

Han forventer, at rokaden betyder, at dynamikken kommer tilbage i samarbejdet, fordi alle parter er klar og glæder sig til at tage fat, når de ses på skift.

Således vil Lorne Duncan gå caddie i Kjeldsens to kommende turneringer (Genesis Open fra 16. februar og Honda Classic i ugen efter).

Derefter kommer Alistair Matheson over til World Golf Championship i Mexico og en turnering i Florida, som spilles i begyndelsen af marts.

