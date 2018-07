Kjeldsen kollapsede i Skotland

GOLF: Den nordjyske golfspiller Søren Kjeldsen falder tilbage på en delt 62.-plads efter lørdagens tredje runde ved European Tour-turneringen Scottish Open.

Kjeldsen havde ellers en topplacering i sigte, da han efter fredagens runde lå på en delt 15.-plads, men han formåede ikke at holde det gode spil på lørdagens tredje runde.

Han gik runden i 74 slag, og det var 4 slag over banens par.

Samlet efter de tre første runder ligger han tre slag under par.

Det gik galt helt fra start for Kjeldsen, da han indkasserede en dobbelt bogey på første hul.

Derudover lavede han seks bogeys, og det kunne de fire birdies ikke rette op på.

Kjeldsen er den eneste dansker, der er med i weekendens finalerunder. Hverken Jeff Winther, Lucas Bjerregaard, Lasse Jensen eller Thomas Bjørn klarede cuttet efter de første to runder.

Turneringen føres af svenskeren Jens Dantorp, der gik dagens runde i to slag under par og ligger med samlet 13 slag under par.

/ritzau/