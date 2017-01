USA: Søren Kjeldsen sluttede godt af, men det var slet ikke nok til at klare cuttet ved PGA Tour-turneringen Farmers Insurance Open i San Diego.

Den 41-årige danske golfspiller gik fredag anden runde i 73 slag, et slag over banens par.

Med i alt 149 slag slutter danskeren samlet i fem slag over par. For at komme videre til finalerunderne skulle han have gået de to første runder i sammenlagt par.

Søren Kjeldsen fik en meget skidt begyndelse på fredagens runde, da han lavede fire bogeys på de første otte huller.

Danskeren revancherede sig senere med fire birdies, og med yderligere en bogey endte han runden i et slag over par.

I spidsen for turneringen ligger englænderen Justin Rose i otte slag under par.

Den næstbedst placerede spiller fra Europa er svenskeren Jonas Blixt i fire slag under par. Det rækker til en delt 11.-plads.

Søren Kjeldsen er i år med på den amerikanske PGA Tour, men danskeren har endnu ikke haft den store succes.

I foreløbig tre turneringer har han ikke formået at klare cuttet til finalerunderne.

Det gik kun en lille smule bedre for den amerikanske legende Tiger Woods, der er i gang med et comeback på PGA Touren.

Amerikaneren gik anden runde i 72 slag, så han samlet slutter i 148 slag. Dermed får publikum heller ikke Woods at se i weekenden.

