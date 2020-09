Søren Kragh Andersen sikrer dansk etapesejr i Touren

LYON: Den første danske etapesejr under dette års Tour de France er en kendsgerning. Den sørgede Søren Kragh Andersen (Sunweb) for på 14. etape.

Kragh kørte eksplosivt væk fra feltet med lidt mere end tre kilometer tilbage og kørte over målstregen med et stort hul til det jagtende felt.

Det var historiens 20. danske etapesejr i Tour de France.

Flere ryttere havde forsøgt at komme væk på de sidste lidt mere end ti kilometer, men det var først med Kraghs angreb, at der for alvor var vægt bag.

Da han først var væk fra feltet, så han sig ikke tilbage, og han kom i mål 15 sekunder foran feltet.

Hans holdkammerat Casper Pedersen sluttede på en flot femteplads.

Det understregede bare Sunwebs succes i denne tid. For to dage siden sejrede Marc Hirschi på 12. etape.

14. etape startede med en pudsighed efter det første angreb.

Stefan Küng (FDJ), Edward Theuns (Trek) og Cees Bol (Sunweb) var kørt afsted fra start, men Bol lod sig hurtigt falde lidt tilbage, fordi hans danske holdkammerat Casper Pedersen var på vej op.

Pedersen og Bol mødtes på mellemhånd, tog en snak og lod sig derefter sammen falde tilbage til det meget langsomt kørende felt.

Küng og Theuns sad længere oppe ad vejen og prøvede at hitte hoved og hale i det, før de besluttede sig for at fortsætte.

De fik et stort forspring ned til feltet, før Küng satte Theuns på en af de indledede stigning og derefter selv blev hentet af feltet med 80 kilometer til mål.

At feltet så hurtigt lukkede udbruddet ned skyldtes, at Peter Sagans Bora-mandskab kørte igennem for at smide Sam Bennett i den grønne pointtrøje af på bakkerne, så han ikke kom i spil til etapesejren. Den del af strategien lykkedes.

Med lidt mere end ti kilometer tilbage ramte det forreste felt en kategori 4-stigning, som Tiesj Benoot (Sunweb) brugte til at køre væk, og han slog hurtigt et hul på 15 sekunder, men han blev slugt med syv kilometer til målstregen.

Kort efter forsøgte Julian Alaphilippe sig med et eksplosivt ryk, men heller ikke han havde succes med at komme væk.

3,2 kilometer før målstregen var det så Søren Kragh Andersens tur, og denne gang var angrebet holdbart til det sidste.

/ritzau/