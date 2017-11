Sørg for at dine dyr trives i vinterkulden

HELE LANDET: Vinteren er ved at lægge sig over landet med sine kolde temperaturer, bidende vinde og sjappede vejr.

Det kan mærkes hos både mennesker og dyr. Og hvor vi bare kan skrue op for varmen og pakke os ind i tykke trøjer, skal man sikre, at dyrene har optimale betingelser for at komme godt gennem vinteren.

Skal ens dyr være meget udenfor i vintermånederne, er det essentielt, at de allerede her i efteråret gradvist vænner sig til de koldere temperaturer, så de får opbygget en god og stærk vinterpels med ordentlig underuld, forklarer dyrlæge Rikke Christensen-Lee, direktør for Dyreværnet.

- Det tager nogle måneder at få opbygget vinterpelsen. Dyrene skal være kuldepåvirkede nok til, at kroppen forbereder vinterpelsen.

- Hvis de går fra ikke at have været meget udenfor i efterårsmånederne, og så pludselig skal være meget ude i januar og februar, så kan de ikke holde varmen, uddyber hun.

Opholder dyrene sig meget udenfor, er pelsen ikke nok. De skal også have gode rammer og et tørt sted med strø, som de kan putte og holde sig varme i - i ly for regn, sne og slud.

I det hele taget skal man være sikker på, at de dyr, man har, er arter, der kan tåle at være udendørs. Ellers skal man beskytte dem ekstra og flytte dem, siger Jens Jokumsen, chefkonsulent for familiedyr i Dyrenes Beskyttelse.

- Man skal sørge for, at de har et sted, som er tørt, og hvor der er læ. De kan tåle meget kulde, men træk og fugt er faktisk noget af det værste, man kan udsætte dyrene for, understreger han.

I de kolde vintermåneder bruger dyr også mere energi og ekstra kalorier for at holde sig varme, og derfor skal man holde nøje øje med deres vægt.

Regelmæssige vejninger er meget vigtige at holde ajour med, forklarer Rikke Christensen-Lee.

- Begynder dyret at tabe sig, skal det have mere foder. Især hvis det er en hund eller kat, der er meget ude, er det vigtigt, at de får mere fedt i vintermånederne, siger hun.

Når det bliver frostgrader, skal man være meget opmærksom på at tjekke op på dyrene mange gange, tilføjer Jens Jokumsen.

- Er der frost, er der ikke adgang til drikkevand, for det fryser relativt hurtigt, så man er nødt til at skifte vand flere gange dagligt, understreger han.

Fakta: Generelle retningslinjer for hold af udegående dyr

Dyr, der går ude hele døgnet i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr, skal som udgangspunkt være forberedt på og egnet til at være udegående. Det vil sige, at dyrene som udgangspunkt skal:

- Have et kraftigt og tæt hårlag eller en tæt fjerdragt.

- Være i godt huld og tildeles supplerende foder, så det gode huld opretholdes hele vinteren.

- Have adgang til frisk drikkevand.

- Have adgang til græsdækkede arealer, der i størrelse er afpasset til antallet af dyr.

- Have adgang til læskur eller bygning, hvor alle dyr samtidig kan hvile på et tørt, strøet leje. Muligheden for adgang til læskur eller bygning kan helt undtagelsesvis fraviges under visse naturforhold.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet.

/ritzau fokus/