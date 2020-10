Sofie Carsten Nielsen fortsætter som leder efter krisemøde

KØBENHAVN:Der er fuld tillid i De Radikales folketingsgruppe til Sofie Carsten Nielsen som politisk leder. Det siger hun søndag efter et krisemøde i gruppen.

Hun fortsætter på posten som politisk leder af partiet.

- Der er opbakning fra gruppen, siger hun.

Sofie Carsten Nielsen overtog i sidste uge posten som politisk leder af De Radikale, efter at daværende leder Morten Østergaard trak sig.

Det skete efter hans håndtering af en sag, hvor han for knap ti år siden havde lagt en hånd på partifællen Lotte Rods lår.

Siden er tre sager kommet frem, hvor den tidligere leder har berørt kvinder i tilknytning til partiet mod deres vilje.

Sager, som Sofie Carsten Nielsen afviste at have kendt til.

Få dage efter anklagede partifællen Ida Auken, der er sygemeldt fra Folketinget, dog blandt andre Sofie Carsten Nielsen for at dække over en krænkelse begået af Østergaard på Folkemødet i 2017.

Det afviste den nye leder, der beskyldte Auken for at destabilisere partiet. Herefter tog flere medlemmer dog Auken i forsvar, og der blev derfor indkaldt til krisemøde i folketingsgruppen søndag.

Efter mødet, der altså er endt med, at Sofie Carsten Nielsen fortsætter som leder, ønsker hun ikke at svare på spørgsmål om, om hun længe har kendt til sager mod Morten Østergaard uden at reagere.

Hun vil heller udtale sig om, om hun selv eller Ida Auken havde ret i beskrivelsen af forløbet.

- Det er den uenighed, vi har. Det er skår, vi åbenlyst skal hele nu. Jeg har dialog med Ida Auken, hun er sygemeldt, så hun er her desværre ikke nu, Sofie Carsten Nielsen.

Ida Auken deltog ikke på mødet på grund af sin sygemelding.

Ingen medlemmer af De Radikales gruppe har valgt at forlade partiet på søndagens møde.

- Vi har forpligtet hinanden til at stå sammen som gruppe. Vi skal være åbne og ærlige og genopbygge tilliden til hinanden, siger Sofie Carsten Nielsen.

Hun erkender dog, at hun har begået fejl og raset for meget:

- Det klæder ikke en leder. Det skal jeg reflektere over, siger den nye politiske leder.

Efter Morten Østergaard trak sig, har han sygemeldt sig.

/ritzau/