Sol, sand og saltvand

SLETTESTRAND: Løbe i sandet, cykle gennem klitplantagen og svømme i det kolde hav.

X-terra er i denne weekend kommet til Slettestrand.

Stævnepladsen på stranden er levende med både aktive X-terra-udøvere og tilskuere, alt i mens det gungrer med høj musik, og folk står i smågrupper og hyggesnakker.

Den rå natur og den afslappede stemning er ikke tilfældig - tværtimod. Det er kernen i et x-terra stævne. Og det er en populær cocktail, fortæller Simon Jørn Hansen fra X-terra Nordic.

- Danmark er i disse år ved at udvikle sig til en af verdens førende x-terra nationer. Der er allerede 6000-7000 udøvere i dag, og antallet stiger støt fra år til år, siger Simon Jørn Hansen.

Danmark er således det eneste land i verden, der er vært for hele fem X-terra stævner om året.

- Slettestrand byder på de helt perfekte omgivelser. Mountainbike-sporet i Svinkløv Klitplantage er kendt af alle mountainbike-ryttere i hele Danmark, og derudover er både klitterne og den nordvendte strand også helt perfekte, fortsætter Simon Jørn Hansen,

Når X-terra er kommet til Slettestrand skyldes det imidlertid ikke kun de gode fysiske rammer. Nok så afgørende er den store lokale opbakning. Der er 130 frivillige fra lokale foreninger, der hjælper til ved afviklingen af det store arrangement.

En af de lokale ildsjæle er Anders Kronborg, som selv er ivrig X-terra deltager. Sidste år var han således på Hawaii - hvor X-terra sporten startede - for at være med et stort løb. Hans familie driver Feriecenter Slettestrand og er kendt for deres store engagement i mountainbike, men X-terra sporten er også blevet en fælles familielidenskab.

Hans mor, tre søstre, hans kæreste og hans svoger er således alle aktive X-terra udøvere. Udover familien er der også flere af hans kammerater, der er med i weekendens X-terra stævne, da mange fra Hjortshøj Mountainbike Klub også deltager.

- X-terra er for alle, hvis blot man er i god form, fastslår Anders Kronborg.