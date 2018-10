Sol over Skørping: Kæmpe-ordre til solvarmeproducent

SKØRPING: Producenten af solvarmeanlæg, Arcon-Sunmark i Skørping, har vundet en ordre på et stort anlæg til Salaspils i Letland. Der er tale om det største anlæg, der er opført i Europa uden for Danmarks grænser, oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Det er samtidig det første anlæg af slagsen i Baltikum. Skørping-virksomheden skal levere 1720 solfangere svarende til over 21.000 kvadratmeter. Kapaciteten er op til 12.000 MWh om året. Når solvarmeanlægget står færdigt i anden halvdel af 2019, dækker det 20 procent af det årlige varmebehov i Salaspils.

Arcon-Sunmark har opført solvarmeanlæg på fire kontinenter, og man oplever i øjeblikket, at der i Europa er en stor interesse for vedvarende energi og i særdeleshed stor-skala solvarme. Ikke mindst solvarmeanlægs lave omkostningsniveau og høje grad af fleksibilitet, hvor man relativt enkelt kan sætte det sammen med en række andre energikilder, gør solvarme til et solidt alternativ til fossile brændsler.

- Salaspils er en vigtig milepæl for udbredelsen af solvarme i Europa. Det er første gang, at der udvikles et stort anlæg i Baltikum, og med en årlig produktion på

12.000 MWh er det endda et anlæg af en vis kaliber. Det vil uden tvivl blive et referenceprojekt for andre fjernvarmeværker i Europa, siger Ole Dalby, administrerende direktør i Arcon-Sunmark.

Køberen, fjernvarmeselskabet Salaspils Siltums, har arbejdet på projektet siden 2014, hvor selskabet deltog i en fjernvarmekonference i Danmark.

- Formålet er at reducere vores CO2-udledning og blive mere uafhængige af fossile brændsler. Samtidig giver solvarme os mulighed for at producere vedvarende energi til en fast lav pris i mindst 25 år, siger Ina Berzina-Veita, bestyrelsesmedlem, Salaspils Siltums.

Projektet i Salaspils udvikles i samarbejde med den baltiske energispecialist Filter SIA. Fjernvarmeværkets primære varmekilde er træflis, og udover det store solvarmeanlæg udvides træfliskedlens kapacitet fra 7 MW til 10 MW. Desuden opgraderes værkets kontrolsystem, og der opføres også en akkumuleringstank.