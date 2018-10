Solberg godt på vej tilbage

FODBOLD: Vendsyssel-angriberen Marcus Solberg har endnu ikke fået sin debut i Superligaen for det nordjyske mandskab efter en længere skadespause, men nu tyder det på, at den store angriber er på vej tilbage.

Mandag var han med i kampen i Reserveligaen imod AaB.

I front stillede Vendsyssel med en garderhøj duo i Myroslav Slavov og Marcus Solberg.

- Jeg har ikke trænet med særligt længe, for jeg kom først tilbage i sidste uge. Men jeg kan for alvor mærke, at det går den rigtige vej. Nu fik jeg 45 gode minutter her, og jeg har ingen problemer efter kampen. Så nu skal jeg bare arbejde videre, siger Marcus Solberg.

Der er efterhånden mange om buddet i angrebet i Vendsyssel FF. Foruden mandagens angrebsduo råder man også over Seyi Adekoya og Emmanuel Ogude i truppen, ligesom islandske Jon Dagur Thorsteinsson har været brugt i front i de seneste kampe.

- Det er rigtigt, at han har mange at vælge imellem, men jeg håber selvfølgelig ikke, at min vej tilbage skal være alt for lang, siger angriberen.