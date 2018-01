Solen spiller spinkel birolle i kold uge med nattefrost

Der bliver kun ganske kortvarigt brug for solbrillerne i løbet af den kommende uge, hvor nattefrost sætter sit præg på begivenhederne.

Det oplyser vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Mette Wagner.

- Det er mandag og tirsdag, vi skal have solbrillerne frem. Man skal måske også have nogle vanter i lommen, hvis man skal ud at gå, siger meteorologen.

Ugen indledes med flot vintervejr efter nattefrost har domineret natten til mandag.

- Vi starter ud med en smuk dag efter en kold og klar nat. Vi har været nede og vende på 7,7 graders frost. Men når solen står op, vil jeg forvente, at det bliver en flot og solrig mandag. Det bliver en smuk dag, og der bliver brug for solbrillerne, siger Mette Wagner.

Temperaturen ryger op omkring frysepunktet, og i Nordjylland bliver det varmest med op til fem grader. Men det er en kortvarig varme, siger Mette Wagner.

- Der kunne godt sidst på eftermiddagen dannes lidt rimtåge, der kan genere i løbet af nattetimerne til tirsdag. Tirsdag bliver også ganske kold, men natten til onsdag får vi en front indover, og det bliver varmere.

Fronten er faktisk så gavmild, at natten til onsdag kan blive helt uden nattefrost.

- Og temperaturen kan komme op mellem to og fem grader onsdag. Det er jo ret lunt i forhold til mandag og tirsdag, siger meteorologen.

Igen er der dog tale om et kortvarigt besøg fra det lunere vintervejr.

Torsdag bliver nemlig efter alt at dømme skyet og med regn, og temperaturen falder, så der måske endda bliver lidt slud.

Fredag bliver ligeledes skyet og med byger østfra.

/ritzau/