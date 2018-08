Solidt halvår hos sparekasse

MORS: Frøslev-Mollerup Sparekasse kom ud af første halvår af 2018 med et overskud på 4,5 mio. kr. før skat.

- Der er ikke tale om nogen rekord, men det er vores tredjebedste halvårsregnskab. Vi er 15 procent foran det budgetterede, siger Frank Bertelsen, direktør for Frøslev-Mollerup Sparekasse.

Det er ifølge ham kursreguleringer og et generelt lavt renteniveau, der giver en afvigelse på ca. 1,7 mio. kr. Den er medvirkende til, at halvårsregnskabet ikke sætter ny rekord. I årets første halvdel kunne sparekassen dog notere sig ud- og indlån for henholdsvis 353 og 665 mio. kr. - en stigning på seks procent.

Sparekassen oplever fortsat stor tilgang af nye, lokale kunder, som ønsker at benytte og støtte op om det eneste lokale pengeinstitut. Det kan ses på den samlede markedsandel, som fortsat stiger i sparekassens primære område på Mors.