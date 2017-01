En sang for skole og venskab

En bilinspektør har undersøgt ulykkesstedet og den forulykkede bil for om muligt at fastslå, hvad der gik galt.

Politiet har lørdag morgen ikke nogen forklaring på, hvorfor den unge mand mistede herredømmet over bilen.

- Han er på vej mod nord, da han mister herredømmet over sin bil. Den vælter rundt og lander på siden i grøften, fortæller vagtchef Ole Aamann fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

SOMMERSTED: En 19-årig mand har natten til lørdag mistet livet i en soloulykke ved Sommersted nord for Vojens.

