Solrig weekend varmer op til høje temperaturer i næste uge

Weekenden byder endnu engang på masser af sol, mens temperaturerne bliver en anelse lavere, end de hidtil har været.

Sådan lyder prognosen fra Trine Pedersen, der er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut, DMI.

Det "køligere" vejr er dog stadig ganske sommerligt.

- Vejret ser ganske fornuftigt ud. Det bliver tørt og med masser af sol. Men temperaturmæssigt kommer vi kun til at ligge omkring de 20-25 grader, siger hun.

Temperaturerne på omkring 20-25 grader vil præge landet allerede fredag, mens søndag ser ud til at blive weekendens køligste dag.

Det bliver generelt varmest i den sydlige del af landet, fordi der er en let nordenvind ind over landet, oplyser Trine Pedersen.

Men når først weekenden er ovre, er der endnu mere sommervarme i vente.

- Jeg vil sige, at man faktisk skal nyde det lidt køligere vejr, for efter weekenden tegner det til, at det bare bliver varmt, varmt og mere varmt, siger Trine Pedersen.

- Mange steder i landet kommer vi tæt på 30 grader, og det stopper ikke igen i den prognose, jeg har, frem til den efterfølgende weekend, lyder det fra den vagthavende meteorolog.

Hun mener derfor, at de festivalgæster, der fredag og lørdag er på Tinderbox i Odense, og dem, der i næste uge skal på Roskilde Festival, ikke får ret meget at klage over.

Så længe de både husker solcremen og drikkedunken vel at mærke.

Til gengæld er der heller ikke i denne prognose håb for de regnhungrende kornmarker, der ifølge forskere kan koste landbruget milliarder af kroner i tabt udbytte.

Weekendens nætter ser overordnet ud til at blive stjerneklare med temperaturer fra 10 til 15 grader.

Og generelt byder weekenden på svag til jævn vind ind over landet, mens vinden ved kysterne kan blive op til frisk.

/ritzau/