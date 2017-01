VERDENSRUMMET: Eksplosioner på solen, som sender solstorme mod jorden, bliver nu for første gang udpeget som en af de største trusler mod Danmark sammen med gamle kendinge som orkaner, terror, epidemier og oversvømmelser. Det skriver Morgenavisen Jyllands-Posten torsdag.

Solstorme - eller såkaldt rumvejr - kan i værste fald lamme satellitter, elforsyning, flytrafik og kommunikationssystemer, advarer Beredskabsstyrelsen i en ny risikovurdering, som offentliggøres torsdag og kortlægger de 13 største trusler, der kan medføre større katastrofer og ulykker i det danske samfund.

I 2015 lukkede et kraftigt soludbrud ned for flytrafikken i Sverige i en dag, ligesom Malmø tidligere har oplevet strømsvigt. Tilsvarende problemer kan ramme Danmark, siger Mads Ecklon, chef for krisestyringsenheden i Beredskabsstyrelsen.

- Det er nyt, at vi har taget rumvejr med på listen. Men det kan have alvorlige konsekvenser for flere vigtige systemer - også her i Danmark, siger Mads Ecklon, der tilføjer, at Danmark er nødt til at opbygge beredskab og varslingssystemer for at ruste landet bedre til at tackle truslen.

Ifølge Beredskabsstyrelsen og flere eksperter er Danmark blevet mere sårbart over for solstorme, i takt med at samfundet er blevet mere afhængigt af teknologi som gps-navigation og it-systemer, som kan kollapse, hvis satellitter ødelægges af farlig stråling.

- Risikoen er måske ikke så stor. Til gengæld kan konsekvenserne være meget voldsomme og ubehagelige, hvis der kommer store udbrud. Soludbrud, der trænger gennem jordens atmosfære, kan i værste fald også sætte kraftværker ud af drift, siger astrofysiker Kristoffer Leer fra rumvejrscenteret på Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Borgerne skal dog ikke gå rundt og være skræmte, men truslen er hidtil ikke blevet taget alvorligt nok i Danmark, mener han. Samme toner kommer fra seniorforsker emeritus ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Peter Stauning, der tidligere har peget på behov for øget overvågning og planer for, hvordan solstorme skal håndteres.