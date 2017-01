Rom: Verden vil have biler, der ligner offroadere. Det hedder crossovere på moderne dansk, men indtil nu har mikroklassen være forskånet for biltypen.

Men nu kommer Suzuki med modellen Ignis, der både er lille, høj og som kan fås som ægte 4x4-bil med et forenklet 4-hjulstræk.

Designet er herligt, og bilen er som hentet ud af en tegneserie. Kort, høj og med et humoristisk formsprog, der i den grad er afvæbnende. Du kigger på Ignis, trækker på smilebåndet og tænker: Ja, hvorfor ikke...

Kabinen følger trop

Mest karakteristisk er bilens forrude, der ligner et ironisk og fandenivoldsk vink med en blyant til alverdens bildesign.

Her er en bil, der ligner noget en 5-årig kunne have tegnet, men som også fungerer. Lidt af en bedrift, for små biler er svære at få til at hænge sammen designmæssigt.

Heldigvis tager Suzuki skridtet fuldt ud med Ignis og nøjes ikke med at kaste triste hyldevarer ind i den lille kabine. Nej, her følger formsproget med, og tofarvet instrumentbord er standard i mikroen, der nærmest er en ny størrelse bil.

Hele 15 cm længere end VW

Kigger man på data, lander Ignis mellem en mikro og en B-klasse-bil, og den er f. eks. 15 centimeter længere end VW Up.

Prismæssigt er den danske importør ikke helt klar til at melde ud endnu, men vi gætter på en startpris omkring 125.000 kr., der så stiger med omkring 15.000 kr., hvis man går et udstyrstrin op.

Mest til fire personer

Billigste version har tre seler på bagsædet, men reelt er bilen en 4-personers, for resten af model-programmet har blot to seler på bagsædet, mens selve sædet så til gengæld kan forskyde i længderetningen.

Med Ignis er Suzuki lige nu alene om at kunne tilbyde så lille en 4X4-bil, idet Ignis kan leveres med et let 4-hjulstræk med viskose-kobling.

Det fungerer efter det klassiske princip, hvor kraften sendes bagud, hvis forhjulene slipper en anelse. Det er enkelt, gennemprøvet og vejer ikke ret meget.

Nærmeste konkurrent er nok Fiat Panda 4X4, der dog har et lidt mere avanceret 4-hjulstræk med mulighed for elektronisk differentiale, men som dog ikke fås i Danmark i øjeblikket.

Mens det er svært ikke få armene ned over det visuelle i Ignis, så skal man ikke køre mange meter for at opdage, at affjedringen trækker det første indtryk af bilen ned.

Vi kører Ignis på italienske veje, der ligesom det politiske system er nedslidt og dårligt vedligeholdt og her slår huller og ujævnheder igennem for fuld kraft. Bilen virker som alt for hårdt affjedret.

1,2 benzin som standard

Ignis leveres som standard med 1,2-liters benzinmotor med 90 hestekræfter.

Vi har både kørt bilen med forhjulstræk og 4X4, og uanset hvilken model man vælger, har Ignis samme fornemmelse i styretøjet som eksempelvis Suzuki Baleno.

Det kræver lidt tilvænning, for bilen har ikke meget selvopretning i styretøjet, og der skal derfor hele tiden korrigeres på rattet.

Bedste indtryk fik vi i udgaven med forhjulstræk og 1,2-liters motor med let hybrid-drift. Her giver et batteri et lille pift til drejningsmomentet, og det giver bilen en lethed i måden at flytte sig på, som på en god dag godt kan minde om en lillebitte turbo eller en smule ’’medvind’’.

Pænt komfortudstyr

Der er endnu langt til salgsstart på Ignis, men det ligger fast, at topmodellerne får nødbremse som standard, mens det vil kunne tilkøbes til resten af programmet for omkring 6000 kr.

Det betyder, at der i princippet er forskel på, hvor sikre de forskellige Ignis-modeller er.

Suzuki Ignis med nødbremse får således topkarakteren, fem stjerner, i den nyeste crashtest fra Euro NCAP, mens versionerne uden systemet kun får tre stjerner, selv om der ikke er forskel på selve bilens evne til at modstå et sammenstød.

Standard er også aircondition, elruder og fjernbetjent centrallås og alle modeller undtagen de billigste får 7’’ skærm.

Bilen bygges i Japan, og topmodellen er, ganske usædvanligt for prisklassen, udstyret med fuld LED på både nær- og fjernlys.

Halvautomatisk gearskift, hvor en skifterobot klarer koblingen er muligt på udvalgte modeller.