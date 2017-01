MORS: 169 passagerer i løbet af en hel sommer. I gennemsnit mindre end to turister per tur i en 60 personers bus. En udgift på 1256 kroner per passager, når billetindtægten er trukket fra.

Det er lige før, man ikke kan kalde Morsø Kommunes sommerbus til turister for kollektiv trafik, selv om den bevillingsmæssigt sorterer herunder. Tallene for sæsonen 2016 får nu Meiner Nørgaard (DF) til at råbe vagt i gevær som formand for udvalg for teknik og miljø. Sommerbussen tjente tjente i sin første sæson kun 8500 kr. ind mod budgetteret 75.500 kr.

- Det er en ganske uhørt udgift, som pålægges den kollektive kommunale bustrafik, der i forvejen er skåret ned til et absolut minimum. Der er stort set ingen buskørsel ud over den, vi skal sørge for til elever til folkeskoler og friskoler. Jeg vil gerne bruge flere penge på den daglige kollektive trafik til gavn for morsingboerne frem for dette turistfremstød, som stort set ikke bliver brugt, siger Meiner Nørgaard.