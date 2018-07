Sommerdage på Palmestranden tiltrækker besøgende

FREDERIKSHAVN: Det er nærmest som at træde ind i en lille sydlandsk oase, når man besøger Palmestranden i Frederikshavn, hvor der er plantet omkring 100 palmer rundt omkring på stranden.

De mange varme sommerdage får i den grad den eksotiske strand til at komme til sin ret - og det er der mange strandglade gæster, der har fået øjnene op for.

Stranden er fyldt med både turister og lokale, der er taget ud for at nyde solen og få sig en dukkert i vandet, der efterhånden har nået en temperatur, så det nærmest bobler i vandkanten.

En pause fra fodbolden

I skrivende stund er Frederikshavns fodboldcup, Cup. No. 1, i fuld gang.

Nogle af fodboldholdene har derfor udnyttet noget af tiden til at få sig et lille afbræk fra kampene.

Det norske drengehold HEI fra Telemark er allerede ude af turneringen, men det gør ikke så meget, når de kan få den sidste tid i det nordjyske til at gå med at slikke sol og spille spil på stranden.

Anderledes ser det ud for det tyske hold fra Bremerhaven, der er på stranden for at fejre en finalesejr.

Pas på brandmænd

Der er også livreddere på plads på stranden, og selvom der endnu ikke har været alvorlige situationer, beder de badegæsterne om at passe godt på sig selv.

- Nogle af badegæsterne er blevet brændt af brandmænd. Det er især, når der er fralandsvind, at der er risiko for det. En anden risiko ved fralandsvinden er, at man nemt kan komme til at flyde for langt ud, hvis man har et badedyr med i vandet, siger livredder på Palmestranden Jonas Bruun Sleiman.