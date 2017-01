VESTER TVERSTED: Det forlød i første omgang, at der ikke var sommerhuse i Hjørring Kommune, som denne gang var bukket under for stormen Urd, 2. juledag.

Men det viser sig ikke at være rigtigt, og det er ovenikøbet et af de historiske og gamle sommerhuse i kommunen, der er gledet ned på stranden i Vester Tversted, tæt på Uggerby Å´s udløb.

Det er hverken størrelse, arkitektur eller indretning, der gør huset helt unikt, men derimod en enestående beliggenhed i et ellers øde klitområde.

Åklit er opført i 1934, og har været i den samme families eje, siden manufakturhandler Johannes Hyttel købte det i 1936.

Et fantastisk sted

- Vi har været tæt knyttet til huset, som min morfar købte i 1936. Vi har gennem årene bevaret de oprindelige rammer. Det var primitivt, men et fantastisk sted, hvor vi ofte var på sommerferie. Det er selvfølgelig et stort tab for familien, og stort set hele grunden er også væk, fortæller Marianne Barfod, der de senere år har ejet sommerhuset sammen med sine tre søskende.

Sommerhuset er blevet tømt, og Hjørring Kommune har givet påbud om, at det bliver fjernet.

Det har været et historisk pejlemærke i området, fordi det netop har ligget helt for sig selv. Det er bygget før der var noget, som hed kystbeskyttelseslinjer.

- Vi er chokerede over, hvor hurtigt det er gået de senere år. Der har altid ligget en klit foran huset, som vi kaldte "vogteren". Klitten forsvandt for to år siden, og i sommer var der frit udsyn til stranden, siger Marianne Barfod.

Stormen Urd kom fra nordvestlig retning, og derfor stod vandet meget højt på den nordvendte kyst ved Vester Tversted.

- Vandet har aldrig stået så højt, som under stormen Urd. Det er ubegribeligt, at det ikke kan anerkendes som stormflod, konstaterer Marianne Barfod.

Familien mener også, at Uggerby Å`s uregelmæssige udløb gennem årene har været med til undergrave sommerhuset.