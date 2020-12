Sommerhuslejere taber sag om refundering af aflyste ophold

KØBENHAVN:To sommerhuslejere, som inden opholdet aflyste turen på grund af coronasituationen, kan ikke få det fulde beløb for lejen retur.

Det har Ankenævnet for Feriehusudlejning afgjort.

Påsken skulle stå på sommerhustur i henholdsvis det nordjyske og på Djursland for to lejere i år.

Men coronavirussets indtog i landet fik regeringen til at anbefale folk at droppe alle unødvendige rejser i påskeugen, og det gjorde lejerne.

Den ene aflyst 14 dage før opholdet, mens den anden gjorde de 11 dage før afrejse, og begge ville have det fulde beløb retur.

Det får de ikke, afgør Ankenævnet for Feriehusudlejning.

At regeringen henstillede til at aflyse rejser er nemlig ikke det samme som et forbud mod at tage afsted, og derfor gælder den oprindelige lejekontrakt, fastslår nævnet.

I de pågældende sager stod der i kontrakterne, at udlejeren havde mulighed for at fratrække et beløb, hvis forbrugeren afbestilte sommerhuset før tid.

Udlejningsbureauet havde ifølge bestemmelserne krav på i den ene sag at fratrække 75 procent af beløb, mens det var det samlede lejebeløb, som skulle betales i den anden.

Det er derfor smart at nærlæse, hvad der står i kontrakterne, også på nuværende tidspunkt, mener Susanne Aamann, der er forbrugerjuridisk chef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

- Hvis du overvejer at booke et sommerhusophold i den kommende tid, hvor der stadig er en risiko for coronasmitte, er det derfor en god idé at læse afbestillingsvilkårene grundigt igennem, før du accepterer aftalen, siger hun i en pressemeddelelse.

Hun anbefaler, at man blandt andet ser på, hvad det koster at aflyse opholdet før tid, og om der eksempelvis vil være mulighed for at rykke bestillingen til et andet tidspunkt i stedet for at aflyse.

Der kan også stå angivet en forsikring, som kan dække, hvis man bliver syg og derfor ikke kan komme afsted.

/ritzau/