Sommerscene truet af elkrav

NORDJYLLAND: Skansespillet er en lille forening, der hver sommer opfører friluftsskuespil på den historiske Hals Skanse. Men nu er det måske snart slut. Skansespillet - og andre lignende aktiviteter - har fået besked på, at de skal have en fast opkobling til elnettet. Det koster foreningen 115.000 kr., og så mange penge råder foreningen slet ikke over.

- I Skansespillet vil vi gerne bruge pengene på at lave kunst og kultur og ikke så meget på at lave el, siger formand Jannie Hvilsted, som har svært ved at se nødvendigheden.

Hidtil er det gået fint med en midlertidig eltavle de få uger om året, der er behov for at trække strøm.

Fra Nord Energi lyder beskeden, at alle skal bidrage til det anlæg, som fører strømmen frem. Men energiselskabet vil se på, om der kan findes en anden fortolkning af reglerne, så små foreninger som Skansespillet ikke kommer i klemme.