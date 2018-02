Sort boks fra styrtet russisk fly er fundet i fin stand

Russiske efterforskere er kommet et skridt videre i arbejdet med at opklare, hvorfor et passagerfly styrtede søndag. Alle 71 om bord omkom.

En sort boks fra passagerflyet er fundet, og den ser ud til at være i fin stand, oplyser en kilde fra redningsmandskabet til nyhedsbureauet Tass.

- Det kan foreløbigt slås fast, at boksens ydre er i normal stand. Den er bragt videre til analyse, siger kilden.

Den anden optager fra flyet søges fortsat.

Det fremgår ikke af rapporterne fra Tass, om det er lydoptageren eller boksen med registrering af tekniske data, som er fundet.

Efterforskerne fortæller ifølge nyhedsbureauet AP, at besætningen på flyet ikke gav besked om tekniske problemer før styrtet.

Flyet fra selskabet Saratov havde 65 passagerer og seks besætningsmedlemmer om bord.

Det styrtede, fem minutter efter at det var lettet fra lufthavnen Domodedovo. Lufthavnen ligger lidt over 40 kilometer sydøst for Ruslands hovedstad, Moskva.

To teknikere, som havde undersøgt flyet før afgang, var om bord, da flyet styrtede.

- De havde intet at berette om flyets tekniske stand. Desværre kan vi ikke spørge dem nu, siger en viceanklager i Saratov til Tass.

Der er fundet en del pas og andre personlige ejendele i det sneklædte landskab, hvor flyvraget er spredt, melder en journalist fra det russiske nyhedsbureau på stedet.

Der er fundet ting fra flyet i en radius på en kilometer, men eftersøgningen er vanskelig på grund af sneen.

Den russiske regering har sagt, at eftersøgningen vil køre døgnet rundt. 600 redningsfolk er sat på opgaven.

Flyveledere mistede kontakten med passagerflyet på rute 730 fra Moskva til Orsk efter blot fire minutter i luften.

/ritzau/