NORDJYLLAND: Mens de fleste har ligget under den lune dyne, har det natten til fredag været iskoldt udenfor. Det betyder også, man bør være ekstra forsigtig, hvis man kører i bil til arbejde, fordi frostvejret har givet glatte veje.

- Man skal være opmærksom på, at på grund af frosten er der risiko for isglatte veje. De store landeveje og motorveje er saltet og bør være klar til morgentrafikken, siger vagthavende ved Vejdirektoratet, Jesper Nielsen.

Han opfordrer til, at man kører forsigtigt og tager hjemmefra i lidt bedre tid, end man plejer.

Sort is

Som bilist skal man være særligt opmærksom ved Mors, Thy og Djursland, fordi der i det område er risiko for sort is.

Sort is er sne, der er smeltet og frosset igen eller presset hårdt sammen. Normalt er is og sne hvidt og let at se, men efter at sneen er smeltet og frosset igen, kan den blive gennemsigtig og er derfor sværere at se. Det kan føre til farlige situationer for folk i trafikken.

Det er kommunerne, der står for at salte de lokale landeveje. Derfor har Vejdirektoratet ikke overblik over, hvor glat det er på de mindre vejstrækninger.

Ti graders frost

I store dele af landet er der fredag morgen temperaturer helt ned til ti graders frost.

På Twitter minder Syd- og Sønderjyllands Politi om, at man skal huske at skrabe is og sne af sine bilruder.

Hvis ruder og lygter ikke er renset, og man bliver stoppet af politiet, risikerer man alt fra en bøde til en betinget frakendelse af kørekortet.

