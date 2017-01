AALBORG: Hvis du ikke vil have en fartbøde, så skal du være meget opmærksom på to bestemte vejstrækninger i Aalborg.

Kommunen har nemlig nedsat hastigheden på de to vejstrækninger, så der nu kun må køres 50 kilometer i timen, hvor der hidtil har måttet køres 60 kilometer i timen.

Det fortæller Winnie Nymann Larsen fra Aalborg Kommunes afdeling for trafik og veje.

Den skærpede fartbegrænsning er sket på Østre Alle på strækningen fra Øster Sundbyvej til Sønderbro, samt på Humlebakken på strækningen fra Sohngårdsholmsvej til den krydser Hadsundvej.

Sænkningen af hastigheden er sket ved at de hidtidige skilte med 60 kilometer i timen er fjernet, og derefter gælder den almindelige hastighedsbegrænsning indenfor bymæssig bebyggelse på 50 kilometer i timen.

Sort plet

- På Østre Allé er sænkningen af hastigheden sket som et led i vort projekt for udpegning af sorte pletter. En sort plet registreres, når der har været mere end tre uheld med personskader indenfor fem år, og det er tilfældet med den pågældende strækning af Østre Allé, hvor der er en del vejkryds, lyder forklaringen fra Winnie Nymann Larsen.

På Humlebakken er det en anden begrundelse, der har ført til nedsættelsen af hastigheden fra 60 til 50 kilometer i timen.

- Nedsættelsen sker som et led i et samlet projekt for at gøre vejstrækningen mere trafiksikker på en meget benyttet skolevej. Der er udover nedsættelsen af hastigheden også etableret cykelsti på strækningen, forklarer Winnie Nymann Larsen.

Fra 70 til 60

Udover de to forannævnte strækninger bliver hastigheden skiltet ned ved motorvejsindføringen ved Sønderbro på strækningen mellem motorvejen og krydset ved Ny Kærvej/Gl. Gugvej samt rampen mellem Ny Kærvej/Gl. Gugvej og Over Kæret,

Her ændres hastighedsbegrænsningen fra de nuværende 70 kilometer i timen til 60 kilometer i timen.

Baggrunden er også her, at krydset Ny Kærvej/Gl. Gugvej/Sønderbro er udpeget som en sort plet.