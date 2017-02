I øjeblikket har Aalborg Kommune ingen boligkvarterer på den såkaldte ghettoliste, og det er en status, der skal bevares.

Sådan lyder det fra by- og landskabsrådmand Hans Henrik Henriksen (S), efter at udvalgets flertal minus SF i går tillod boligorganisationen Alabu Bolig at forsætte en igangværende ordning i Grønneparken i Aalborg Øst, hvor indflytning kræver, at husstanden har tilknytning til arbejdsmarkedet.

- Vi skal have lavet en overordnet strategi i forhold til ghettodannelse, hvor vi tænker på tværs af kommunen og på tværs af boligorganisationerne, siger rådmanden, der fortæller, at forvaltningen vil indbyde boligorganisationerne til et møde med henblik på at udarbejdelse af en fælles strategi.

- Vi skal have afklaret, hvordan vi kan forhindre det (ghettostemplet, red.) ved at lave nogle bedre sammensatte boligområder, Kommer et kvarter først på listen, sker der et eller andet, hvor det ikke er i stand til at tiltrække ressourcestærke borgere, og dermed er man inde i en ond spiral, som det er svært ved at komme ud af, siger rådmanden, der tilføjer, at en sådan overordnet model vil give meget mere mening end den nuværende situation, hvor der gennemføres særordninger fra sag til sag som i tilfældet med Alabu Bolig.

I forhold til den konkrete sag siger rådmanden, at det for udvalget var afgørende, at lejere uden arbejdsindtægt er sikret en bolig i en af boligorganisationens øvrige afdelinger.

- Det er ikke sådan, at de kommer til at stå uden bolig, siger rådmanden, der samtidig finder ordningen velbegrundet, idet den har bidraget til at bryde et mønster, der tidligere bragte kvarteret på den forkætrede listen.

Han peger samtidig på, at afdelingen kun lige akkurat ikke opfylder forudsætningerne for en plads på listen.

- Det er små faktorer, der han tippe dem på listen igen, og det har altså nogle konsekvenser, siger han.

Med udvalgets accept kan Alabu Bolig fortsætte med kombineret udlejning, som ordningen hedder, i Grønneparken frem til 31. marts 2020. Ellers stod den til udløb 31. marts i år.