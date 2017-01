Lars Løkke til Aalborg for at åbne DM i Skills

- Skulpturer må se tavse til fra deres piedestaler, mens børn vokser op i fattigdom, syge borgere må gå grædende fra jobcenteret, fordi de presses ud i arbejdsprøvninger, og arbejdsløse ikke har råd til receptpligtig medicin. Men det stopper nu. Vi hjælper skulpturerne med at sige fra, hedder det i meddelelsen.

Ingen personer i gruppen er trådt frem med navn, så det har ikke været muligt at spørge nærmere ind til baggrunden for aktionen. Men ifølge en meddelelse på Facebook skal nattens happening sætte fokus på "stigende fattigdom i Danmark, der kommer i kølvandet på regeringens kontanthjælpsreformer".

Ifølge en Facebook-gruppe under navnet Stationære Skulpturer mod Fattigdom står en aktionsgruppe på 180 mennesker bag de "strejkende" skulpturer. Selve aktionsgruppen kalder sig Fagforeningen af Stationære Skulpturer.

Under natlig aktion er skulpturer blevet iklædt "sørgedragter"

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies