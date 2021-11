Spækhugger bevæger sig igen efter to døgns stilstand

KØBENHAVN:En spækhugger, som har ligget stille i et lavvandet område ud for Øster Hurup i to døgn, har lørdag bevæget sig over en kilometer.

Det skriver Politiken lørdag.

Fredag aften udtalte Sandor Hestbæk Markus, der er vildtkonsulent i Naturstyrelsen, at spækhuggeren højst sandsynligt ikke var strandet, men at den var svækket af en eller anden årsag.

Men lørdag morgen har spækhugget rykket på sig, fortæller Sandor Hestbæk Markus til Politiken.

- Vi har en mand, der følger den tæt i øjeblikket. Meldingen er, at den ligger og svømmer stille og roligt nu, og at den har rykket sig omkring en kilometer mod nordøst, siger han til Politiken.

Dog mener vildtkonsulenten ikke, at spækhuggerens adfærd er helt normal og derfor vurderer han, at spækhuggeren ikke er helt rask.

- Der er et eller andet med den, uden at jeg kan sige hvad. På den ene side svømmer den nu nogenlunde normalt, men på den anden side laver den nogle underlige rul på siden, som jeg ikke umiddelbart ser som et sundhedstegn, siger han.

Den fem meter lange spækhugger lå fredag stille i et lavvandet område omkring 600 meter ude for Haslevgaarde Strand mellem Øster Hurup og Als.

Hvordan spækhuggeren havnede i det lavvandede område, ved Naturstyrelsen ikke. Normalt er spækhuggere flokdyr, som færdes i grupper af otte til ti stykker.

Selv om spækhuggere ikke er et syn, man ser hver dag ved danske kyster, er verdens største delfin ikke helt ukendt i farvandet mellem Nordjylland og vores skandinaviske naboer.

I løbet af det seneste år er flere spækhuggere blevet set i små familiegrupper omkring Skagen.

/ritzau/