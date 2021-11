Spækhuggeren fra Øster Hurup er forsvundet

KØBENHAVN:Spækhuggeren, som lørdag bevægede sig en kilometer ud for Øster Hurups kyst, er nu ude af syne.

Det bekræfter vildtkonsulent for Naturstyrelsen Kronjylland Sandor Hestbæk Markus søndag.

- Vi kan ikke se den nu. Hvad den har lavet i nattens mulm og mørke, kan vi ikke sige noget om.

Forud for lørdagens svømmetur havde det fem meter lange havdyr ikke bevæget sig i to dage.

På daværende tidspunkt lød vurderingen, at den formentlig var syg, og da den endelig bevægede sig, var det ikke uden besvær.

Således kunne Sandor Hestbæk Markus konstatere, at spækhuggeren lavede "nogle underlige rul" på siden.

Ikke noget sundhedstegn, lød vurderingen fra vildtkonsulenten.

Han vurderer dog, at spækhuggeren godt kan være i live.

- Havnefogedens vurdering er, at havde der ligget noget derude, der er dødt, så var det skyllet i land. Men det har der ikke gjort, så vi kan da håbe på, at den stadig er i live, udtaler Sandor Hestbæk Markus.

Naturstyrelsen Kronjylland og mange andre leder ihærdigt efter den forsvundne spækhugger, fortæller Sandor Hestbæk Markus.

- Vi har øjne og ører alle mulige steder for at se, om der er nogen, der kan spotte den. Der er masser af mennesker på stranden, der kigger, så jeg regner med at få en melding, hvis der er nogen, der opdager den.

Selv om spækhuggere ikke er et syn, man ser hver dag ved danske kyster, er verdens største delfin ikke helt ukendt i farvandet mellem Nordjylland og vores skandinaviske naboer.

Igennem det sidste år er flere spækhuggere blevet set i små familiegrupper omkring Skagen.

ritzau/