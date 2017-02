TYSKLAND: Adskillige bilelskere mener, at A-klassen aldrig har været en rigtig Mercedes i samme liga som især C- og E-klassen.

Men nu skal overliggeren for den kompakte "stjernebil" hæves. Det står klart efter, at Mercedes har vist et glimt af de linjer, vi kan forvente os, når afløseren for modellen fra 2012 lander på gaden.

På de første billeder fra fabrikken, er det dog ikke meget af sløret, der løftes, men de viser muskuløse former fra chefdesigner Gorden Wagoners hånd.

Sensuel nøgenhed

Det er konceptet "Aesthetics A", der viser et nyt designsprog hos Mercedes, som fabrikken betegner, skal udstråle "sensuel nøgenhed"

Chefdesigner Gorden Wagener uddyber nærmere:

- Form og krop er, hvad der står tilbage, når kurver og linjer er reduceret til det ekstreme. Vi har modet til at indføre denne nøgenhed. Sammen med perfekte proportioner og det sensuelle overfladedesign har denne nye næste generation i mellemklassen potentialet til at skyde en ny designæra i gang. Design handler også om at udelade noget, og kurvernes dage er ovre, lyder det fra Gorden Wagoner.

Ungdommeligt design

Han er om nogen manden, der har stået i spidsen for den modernisering, som Mercedes har været gennem de seneste år, og som har gjort designet mere ungdommeligt.

Det er heller ikke tilfældigt, at konceptet for den nye A-klasse er vist som en sedan. Verden over er der nemlig langt flere kunder til denne karrosseritype end til den typiske hatchback, som dominerer klassen i Europa. Det gælder især på de store markeder i Nordamerika og Kina.

Den nye A-klasse ventes klar i 2018.