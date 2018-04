Spændt stemning forud for ny protestdag i Gaza

På begge sider af grænsen mellem Israel og Gaza er henholdsvis soldater og demonstranter ved at gøre klar til en ny dag med massive palæstinensiske protester.

Det samlede dødstal efter de seneste demonstrationer er nu oppe på 21, efter en palæstinenser blev dræbt af skud ved grænsen, og en anden døde af de skudsår, han pådrog sig for flere dage siden, siger sundhedskilder.

Det israelske militær siger, at det rettede et angreb mod en militant palæstinenser i grænseområdet torsdag.

Titusindvis af palæstinensere deltager i en seks uger lang protest, der efter planen skal vare til 15. maj.

Demonstranterne har etableret teltlejre flere steder langs grænsen mellem Israel og den palæstinensiske enklave.

Nogle af de palæstinensere, der befinder sig i lejrene, er ved at gøre klar til fredagens protester, hvor de blandt andet vil trille tusindvis af brændende bildæk mod grænsehegnet og de israelske soldater, som befinder sig der.

Planen er at skabe tykke skyer af sort røg, som - i kombination med spejle - skal blænde og sløre udsynet for den israelske hærs skarpskytter, skriver nyhedsbureauet dpa.

Israels militær beskylder den militante Hamas-bevægelse, der sidder på magten i Gaza, for at udnytte det tykke røgslør til at foretage angreb og forvandle grænseområdet til en krigszone.

- Hamas leger med ilden og må tage konsekvenserne, siger en talsmand for det israelske militær.

Han advarer samtidig civile i Gaza mod at komme for tæt på grænsehegnet.

- Det er ikke det rette sted at campere eller holde picnic, siger talsmanden, Ronen Manelis.

Den israelske menneskeretsgruppe B'Tselem opfordrer soldaterne til ikke at skyde mod demonstranterne fredag og om nødvendigt ignorere ordrer fra deres overordnede.

- Det er ulovligt at skyde ubevæbnede demonstranter, og en sådan ordre er absolut ulovlig, siger gruppen i en meddelelse.

Fredag er traditionelt den dag, hvor protesterne folder sig ud i Gaza og andre dele af Mellemøsten, efter mange har været samlet i moskéerne til ugens vigtigste bøn.

/ritzau/dpa