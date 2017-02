LISSABON: Superligaens topscorer fra sæsonen 2015/16, litaueren Lukas Spalvis, skal i 2017 tørne ud for den norske klub Rosenborg. Torsdag meddeler den norske klub, at den har hentet Spalvis på en etårig lejeaftale i Sporting Lissabon. 22-årige Spalvis skiftede fra AaB til Sporting i sommeren 2016, men har på grund af en knæskade endnu ikke været i aktion for den portugisiske klub.

Lukas Spalivs blev tidligere i år udlejet til Belenenses, men her blev han bedømt til ikke at være fit nok til at udgøre en forskel. I Norge starter sæsonen dog først 1. april, og derfor er der bedre tid for angriberen til at komme i form.

Da Rade Prica i 2008 forlod AaB, tog han først til Southampton, men efter blot et halvt år røg han videre til Rosenborg, hvor han blev topscorer.