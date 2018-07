Spanien og Cypern skal hjælpe med at slukke græske brande

Græsk beredskab, der kæmper med voldsomme skovbrande, får hjælp fra EU. Spanien sender to brandfly afsted, mens 60 brandmænd kommer fra Cypern.

Det oplyser det græske beredskab ifølge nyhedsbureauet AP.

De to spanske fly skal hjælpe med at smide vandbomber ned over flammerne i Grækenland.

De græske brandfolk kommer dog ikke til at få hjælp fra det danske beredskab, oplyser Beredskabsstyrelsen til Ritzau.

- De danske beredskabsfolk har hænderne fulde med den ekstra indsats i Sverige. Samtidig skal beredskab opretholde en forsvarlig styrke i Danmark, lyder det fra beredskabet.

I Grækenland er der de seneste dage blusset voldsomme skovbrande op. Der er tirsdag formiddag meldinger om mindst 49 dræbte og over 100 sårede.

De store skovbrande har fået grækerne til at bede om hjælp fra EU, hvilket svenskerne også har bedt om og fået.

Derfor var det også et tema på et pressemøde i Sverige tirsdag, om brandene i Grækenland ville påvirke, hvilken hjælp svenskerne kunne få fra EU.

- Vi har ikke fået nogen oplysninger om, hvordan det eventuelt kan komme til at påvirke os. Men vi har ikke fået noget at vide om, at det skulle komme til at kunne påvirke, siger den svenske indenrigsminister Morgan Johansson.

- Det er et spørgsmål for EU. Men det er klart, at ressourcerne må være der, hvor der er mest brug for dem.

I Sverige er kæmpe skovarealer de seneste uger brændt ned. Danmark sendte i sidste uge danske brandfolk afsted for at hjælpe, og indsatsen er siden øget og forlænget til starten af august.

Desuden får svenskerne blandt andet hjælp fra Frankrig og Italien.

Meldingen tirsdag morgen er, at der fortsat er 21 naturbrande i Sverige.

/ritzau/