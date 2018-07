Spanien redder knap 500 migranter på Middelhavet

Spanske redningsskibe har på en enkelt dag reddet knap 500 migranter på Middelhavet, som havde begivet sig ud på den farefulde færd mod de spanske kyster.

I alt er 484 personer i 30 gummibåde blevet samlet op omkring Gibraltarstrædet, som adskiller Spanien og Marokko, oplyser de spanske sikkerhedsmyndigheder på Twitter.

Ifølge Den Internationale Migrationsorganisation (IOM) har i alt 18.653 migranter nået den spanske kyst i perioden fra 1. januar til 18. juli 2018.

Mindst 294 migranter har mistet livet i forsøget på at rejse over Middelhavet til Spanien i år, viser opgørelsen fra IOM.

I juni indvilgede Spanien i at tage imod 630 migranter, som ankom i tre både, heriblandt det franske redningsskib Aquarius.

Aquarius reddede migranterne ved den libyske kyst den 9. juni, men både den nye italienske regering og Malta nægtede at tage imod migranterne.

Kontroversen skabte international forargelse, indtil Spanien til sidst trådte til og lod migranterne komme i land.

Lederen af EU's grænse- og kystvagtagentur, Frontex, siger, at ruten fra Marokko til Spanien kan være på vej til at blive hovedruten for migranter, som forsøger at komme til Europa.

Indtil nu har Grækenland og Italien haft den største tilstrømning af migranter og flygtninge, som har taget vejen over Middelhavet for at nå frem til et EU-land.

Men efterhånden som disse ruter er blevet lukket mere og mere, og den libyske kystvagt har optrappet patruljeringer ud for Libyen, så har menneskesmuglerne bevæget sig vestpå mod Marokko.

I slutningen af juni indgik de europæiske lande en aftale, der skal dæmme op for migrantstrømmene mod Europa.

Her blev det besluttet, at migranter, der reddes i et farvand inden for EU, skal behandles på særlige centre i EU-lande, der frivilligt vil lægge territorium til.

Økonomiske migranter skal afvises og forsøges hjemsendt, mens personer med ret til asyl skal fordeles blandt EU-lande, der frivilligt vil tage imod dem.

