Spanien trækker arrestordre på Puigdemont tilbage

Den spanske højesteret trækker den internationale arrestordre mod den tidligere catalanske leder Carles Puigdemont tilbage. Det skriver flere nyhedsbureauer.

Puigdemont blev anholdt i Tyskland den 25. marts tæt på den tysk-danske grænse, efter at Spanien havde udsendt en europæisk arrestordre på ham.

Arrestordren frafaldes for i alt seks catalanske politikere inklusive Puigdemont, der er eftersøgt for at opfordre til oprør.

For en uge siden afgjorde en domstol i den tyske delstat Slesvig-Holsten, at Puigdemont kan udleveres til Spanien på baggrund af anklager om korruption.

Men domstolen pointerede dog, at en udlevering på baggrund af opfordring til oprør er i strid med lovgivningen.

Den spanske dommer Pablo Llarena siger ifølge AFP, at beslutningen er taget på baggrund af afgørelsen i den tyske retsinstans.

Oprør kan give op til 30 års fængsel i Spanien, mens misbrug af offentlige midler giver en kortere straf på op til 12 år.

Puigdemont stod i spidsen - som catalansk præsident - for en omstridt folkeafstemning om Cataloniens løsrivelse fra Spanien i efteråret 2017.

På baggrund af den omstridte afstemning erklærede han i oktober Catalonien for selvstændigt.

Det blev dog underkendt af regeringen og forfatningsdomstolen i Spanien, der opløste selvstyret i regionen.

/ritzau/