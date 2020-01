Spanien genvandt håndbold-EM med sejr over Kroatien

STOCKHOLM:De spanske håndboldherrer genvandt EM med en sejr på 22-20 i finalen over Kroatien. Spanien vandt også EM i 2018.

Som europamester er Spanien nu kvalificeret direkte til OL i Tokyo til sommer, mens Kroatien skal spille OL-kvalifikationsturnering om at komme med til legene.

Kroatien kunne med en sejr have vundet EM for første gang nogensinde, men sådan skulle det ikke gå.

Spanien var bedst i en generelt målfattig og tæt affære i Stockholm.

Kroatien kom bedst fra start og foran 3-1, og især den kroatiske bagspiller Igor Karacic sprudlede i den indledende fase.

Det blev også til en kroatisk føring på 10-7, inden Spanien for alvor fik fat i forsvaret.

Målmanden Gonzalo Pérez de Vargas begyndte at snuppe de kroatiske forsøg, og pludselig blev Kroatien holdt fra at score i en periode på næsten 12 minutter.

Den stærke spanske bagspiller Jorge Maqueda kom på banen og scorede tre gange i træk og udlignede til 10-10. Og kort efter kom Spanien også foran 11-10.

Det lykkedes Kroatien at komme ud af scoringskrisen og udligne til 11-11, men spanierne nåede kort inden pausen af tage en 12-11-føring.

Kroaternes spil afhang meget af bagspilleren Domagoj Duvnjak, som inden finalen blev kåret til turneringens mest værdifulde spiller.

Men ofte gik det for langsomt for den aldrende kroatiske playmaker, der kun i glimt sprudlede og leverede nogle af de fantastiske mål og afleveringer, han er kendt for.

Spanien så ud til at have styr på finalen i starten af anden halvleg og kom foran 16-12.

Lino Cervar, Kroatiens landstræner, tog en timeout, og det virkede til at begynde med.

Kroatien fik kontakt og udlignede til 18-18 og kom kort efter også foran 19-18. Herfra scorede kroaterne dog kun en enkelt gang.

I stedet udlignede Spanien til 19-19 og kom også foran 20-19, men Kroatien svarede endnu en gang tilbage og udlignede til 20-20.

Spanien tog en afgørende føring på 21-20, men Kroatien havde chancen for at udligne igen.

Den mulighed blev dog smidt væk efter en slem kroatisk bommert. Igor Karacic begik en uforståelig fejl ved at tage alt for mange skridt med bolden.

Kroaten tog syv-otte skridt uden at skille sig af med bolden. Reglerne siger, at man højest må tage tre skridt med bolden i hænderne.

Derfor fik Spanien bolden i hænderne med et minut tilbage og lukkede finalen med kampens sidste mål til 22-20.

Det var tredje gang i træk ved EM, at Spanien nåede hele vejen til finalen. Og de to seneste gange er det nu lykkedes spanierne at tage trofæet.

Det er første gang siden 2002, at et hold genvinder EM. I 2002 var det Sverige, som gjorde det.

