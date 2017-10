Spaniens premierminister vil fyre Cataloniens regering

Den spanske regering har påbegyndt en proces, som skal begrænse Cataloniens selvstyre.

Det oplyser premierminister Mariano Rajoy på et pressemøde.

Her siger han desuden, at han ønsker at opløse den catalanske regering.

Det er en folkeafstemning om catalansk selvstændighed, der har udløst en politisk krise i Spanien.

Regeringen vil udløse artikel 155 i landets forfatning som svar på krisen. Det er aldrig sket før.

Det er den, der gør, at selvstyret kan ophæves i regionen.

Det "var aldrig vores ønske", siger Rajoy på pressemødet, men regeringen var tvunget til at handle, tilføjer han.

Der skal derudover afholdes valg i Catalonien i løbet af seks måneder, ønsker Rajoy.

Spaniens overhus, senatet, skal efter planen stemme om tiltagene 27. oktober, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Pressemødet finder sted, efter at regeringen mødtes klokken ti til krisemøde.

Forud for mødet sagde Rajoy, at Spanien har nået "et kritisk punkt" efter uger med politisk limbo oven på afstemningen 1. oktober.

Blot 43 procent af indbyggerne i regionen deltog i afstemningen, hvor ni ud af ti sagde "ja" til at løsrive sig.

Efter afstemningen fremsatte den catalanske leder, Carles Puigdemont, en selvstændighedserklæring - samtidig med at han suspenderede beslutningen, hvilket skabte uklarhed.

Herefter krævede den spanske premierminister, Mariano Rajoy, at Puigdemont inden klokken ti torsdag gav et klart svar på, om regionen erklærede sig selvstændig efter afstemningen.

Ellers ville han udløse artikel 155, lød advarslen.

Men det kom den catalanske leder ikke med et klart svar på.

Derfor blev regeringen indkaldt til krisemøde lørdag for at drøfte aktiveringen af artikel 155.

/ritzau/