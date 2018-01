Spansk regering går til domstol for at bremse Puigdemont

Spaniens regering går til domstolen for at forhindre, at den afsatte catalanske separatistleder, Carles Puigdemont, kan blive genindsat som Cataloniens præsident.

Torsdag meddelte den spanske regering, at den planlagde at gå til retten. Fredag har regeringen taget skridtet og er gået til domstolen.

Spaniens vicepremierminister, Soraya Saenz de Santamaria, meddelte torsdag, at regeringen har bedt statsrådet om en vurdering af, om domstolen kan tage sagen op.

Det har nu ført til, at forfatningsdomstolen skal kigge på sagen.

Puigdemont står til at blive Cataloniens leder, efter at de catalanske separatister opnåede flertal ved et valg til parlamentet 21. december med 70 af i alt 135 sæder.

Partiet Ciudadanos, som er imod løsrivelse, blev det største parti. Partiet støtter ikke Puigdemont som regionens præsident.

Decembervalget i Catalonien blev afholdt, fordi Puigdemont udskrev valg om løsrivelse fra den spanske stat i regionen i oktober.

Valget var kulminationen på en alvorlig krise mellem den spanske regering og den catalanske region.

Spaniens regering opløste efterfølgende det catalanske parlament og udskrev valg.

/ritzau/Reuters