Spansk regering undersøger om domstol kan standse Puigdemont

Spaniens regering planlægger at bringe den catalanske separatistleder Carles Puigdemont for domstolen. Det gør den for at bremse ham i at blive genvalgt til posten som Cataloniens præsident.

Regeringen har torsdag taget det første formelle skridt for at bringe ham for retten.

Det meddeler Spaniens vicepremierminister, Soraya Saenz de Santamaria.

Ifølge hende har regeringen bedt statsrådet om en vurdering af, om domstolen kan tage sagen op.

Puigdemont står til at blive Cataloniens leder, efter at de catalanske separatister opnåede flertal ved et valg til parlamentet 21. december med 70 af i alt 135 sæder.

Partiet Ciudadanos, som er imod løsrivelse, blev det største parti, men det har meddelt, at det peger på Carles Puigdemont.

Dermed står Puigdemont til at blive leder, selv om han i øjeblikket opholder sig i eksil.

Decembervalget i Catalonien blev afholdt, fordi Puigdemont udskrev valg om løsrivelse fra den spanske stat i regionen i oktober.

Valget var kulminationen på en alvorlig krise mellem den spanske regering og den catalanske region.

Spaniens regering opløste efterfølgende det catalanske parlament og udskrev valg.

/ritzau/Reuters